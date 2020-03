Seis días después de que la tía del nene contara sus dificultades, la llamaron desde Nación.

El último 25 de febrero, La Unión contó la historia de Aaron, un nene que sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo y perdió sus dos manos durante un incendio en su casa de Glew. Su necesidad es urgente: necesita un transporte que lo lleve todos los días a la Escuela Especial Nº508 de Adrogué. La cuestión es que Aaron no cuenta ni con obra social ni con pensión de la ANSeS, con lo que se hace muy difícil costear el traslado.

Quien decidió contar la historia fue Alejandra, su tía, quien está a cargo del nene luego del fallecimiento de la mamá tras una larga lucha contra el cáncer. “Sucede que Aaron, desde la muerte de su mamá, no puede contar con el dinero de la Asignación Universal por Hijo.

Tampoco puede obtener la pensión que le corresponde para poder sustentar sus gastos, no sólo alimentarios, sino de salud y de movilidad. Sólo necesitamos que ANSeS de Longchamps nos dé un turno para ingresarlo, no es tanta ciencia. Sólo que por internet, cuando cargo sus datos, dice que me presente personalmente, y cuando llego allá, una señorita muy amable me dice que debo hacerlo por internet. Así estamos desde diciembre, dando vueltas”, explicó Alejandra en ese entonces.

“Necesito costear los gastos de traslado en combi a su escuela y el dinero para comprar su medicación, ¿tan difícil es de entender?”, se preguntó.

Seis días después de la publicación, el sábado 29, por la tarde, llamaron al diario desde la Agencia Nacional de Discapacidad para pedir el teléfono de Alejandra y al lunes siguiente la llamaron para interiorizarse del caso de Aaron. Le dijeron que la volverían a llamar. Y todo es expectativa y emoción en Glew.