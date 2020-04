El 60% pudo afrontar los gastos, mientras que el porcentaje restante, en su mayoría comercios, se comprometen a hacerlo con un refinanciamiento o cuando abran sus locales. “Tratamos de que ambas partes tengan paciencia”, dice una de la inmobiliarias consultadas.

Con las dificultades existentes que genera la cuarentena obligatoria y el parate económico paralelo, casi la mitad de los inquilinos no pudieron hasta el momento pagar la cuota mensual, en su mayoría responsables de locales comerciales, que tienen sus persianas bajar, según un relevamiento que realizó La Unión.

La negociación que realizan las inmobiliarias resulta clave en este momento. Pablo Di Paola (French 123, Banfield): “Entre un 50% y un 60% de los alquileres fueron pagados en tiempo y forma. Los locales que no pudieron trabajar no han abonado, pero se comprometieron a pagar cuando abran. Todos los casos son una negociación”.

El panorama es similar en la inmobiliaria de Carlos Pellegrini 416. “Hasta la fecha, han podido pagar sin inconvenientes el 60% de los alquileres. Las viviendas en mayor medida que los locales”, dijo Nicolás Pereyra. En coincidencia con su colega, añadió: “El mayor problema son los comerciantes o las pequeñas empresas, porque están cerrados y no pueden abonar. Ya se contactaron con nosotros para avisar su situación. Creo que voy a concluir el mes con el 80% de los alquileres pagos. En estos momentos estoy en negociaciones con algunas personas que pidieron una refinanciación para poder abonar y que no se les haga tan pesado”.

El martillero Pereyra aseguró que la cobranza de los alquileres está complicada debido a la situación que atraviesan los inquilinos, tanto de propiedades como de locales o comercios, pero que desde la inmobiliaria se encuentran en la búsqueda de soluciones para que no se corte la cadena de pago: “Hemos cambiado las formas y les facilitamos las cuentas bancarias para que puedan realizar las transferencias”.

Pablo Di Paola añadió: “Muchos locadores no poseen cuenta bancaria y no es tan fácil como se cree que un familiar te facilite una, porque puede traerle problemas a la hora de justificar los ingresos. La situación informal de Argentina es una realidad y también es un problema en estos casos, porque hasta muchos inquilinos no están bancarizados. Tratamos de que ambas partes tengan paciencia”.

Desde Báez Propiedades (Maipú 471), donde hubo un mayor cumplimiento en los pagos, alertaron que un mayor problema podría llegar en mayo, con retrasos importantes. También aseguraron que las tasaciones, las firmas de los contratos y las visitas a las propiedades se encuentran estancadas ya que son actividades que se llevan a cabo de forma presencial.

“La actividad está en un momento complicado, sumado a que ya venía de una recesión importante hace dos años, donde los valores eran los más bajos de las últimas dos décadas. Los ingresos decayeron y será así por los próximos seis meses, con un panorama complejo”, concluyó Di Paola, quien se desempeña como presidente en el Centro de Martilleros y Corredores Públicos de Lomas, que nuclea a más de 200 inmobiliarias.