Durante el aislamiento, el lomense Andrés Condina interpreta canciones de famosos artistas a través de la red social. Trata de cumplir con los pedidos de los vecinos y, así, mantenerse vigente.

Por su voz tan característica, lo comparan con el cantante de tango Julio Sosa. Incluso, reversiona algunos de sus temas, a modo de homenaje. Con canciones de famosos intérpretes, Andrés Condina entretiene, en plena pandemia, a un público adulto o mayor a través de Facebook, una de las redes sociales a las que ese público se vuelca con más frecuencia. “Me piden temas y trato de cumplir en la semana. Ahora no puedo hacer shows, pero me interesa seguir vigente”, contó el lomense.

Por su registro de voz, tan característico, es comparado con Julio Sosa, llamado el Varón del Tango y quien fuera uno de los máximos exponentes de la historia del género, con temas muy populares como “Justo el 31” y “Qué me van a hablar de amor”, también interpretado por el lomense en su discografía.

Su gran pasión es el tango y, para el cantante, Facebook es el lugar ideal para trasmitir ese sentimiento. Una red social que todavía es utilizada por los adultos que les gusta el tango. “La gente me pide temas y eso es algo muy positivo porque puedo interactuar con un público. Intento cumplir en esa misma semana, subiendo el video y dedicándoselo a el que me lo haya solicitado”, explicó Andrés. Muchas pistas ya las tiene, pero otras las debe comprar para sumarlas a su repertorio. “La gente mayor se va sumando todos los días y tenemos muchas visitas, comentarios y ‘me gusta’”, agregó.

Cabe destacar que Condina lleva adelante este trabajo por el amor y la pasión al tango, sin recibir una remuneración económica: “Ahora no puedo hacer shows, pero me interesaba seguir vigente”. De todas formas, no es su ingreso principal y entiende perfectamente a los artistas o cantantes que sí viven exclusivamente de la música y que deben recurrir a los espectáculos virtuales.

Andrés se dedica al calzado, otro rubro muy golpeado por la pandemia y que espera poder reponerse en un futuro inmediato. Zuro es la marca (www.zuroargentina.com) y su fuerte son las zapatillas urbanas: actualmente las comercializa por las redes sociales. “Pasando por varias etapas, la fábrica tiene más de 25 años en Lomas”, acotó.

Aquellos interesados en apreciar la voz del cantante lomense pueden ingresar a su Facebook personal o su perfil de YouTube (Andrés Condina) y disfrutar tanto de su repertorio como de un grato momento.