“Tremendo cambio de look. Tiene que ver con un cambio interior que hace rato se está dando en mí y quería reflejarlo en el exterior. Pasó un ciclo de 10 años de tener el pelo teñido de negro y siento que ya no me representa. Comienzo una nueva etapa, un nuevo ciclo”, escribió en Instagram Adabel Guerrero.

Además, la bailarina compartir las fotos en las muestras como abandonó el morocho y se pasó la bando de las rubias, posando junto a su peluquero.

¿Les gusta el nuevo look de Adabel?