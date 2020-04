El arquero de Talleres plantó bandera tras los anuncios de la AFA y explicó qué pasará con los jugadores del Ascenso que no compiten en el semestre que viene.“No habrá fuentes laborales después del 30 de junio”, sentenció.

La decisión de dar por terminado los torneos y suspender los descensos desató la ira de los futbolistas, principales afectados con esta medida. Y dentro ellos, los del Ascenso son los más perjudicados. Por eso, Ezequiel Cacace, capitán y referentes de Talleres de Escalada, alzó la voz de ellos y remarcó que “muchos quedarán a la buena de Dios” si lo único que se juega en el segundo semestre son los Reducidos de las distintas categorías.

“En el caso que vuelva el fútbol y se realicen los Reducidos hasta fin de año, los futbolistas de los equipos que no entraron, ¿qué harán? Si no hay competencia, ¿de qué van a vivir? Muchos quedarán a la buena de Dios y eso es lo que nos preocupa ahora”, señaló preocupado el “1” del Tallarín en diálogo con Diario La Unión.

Con esta resolución, alrededor de 2000 futbolistas se quedarán sin trabajo el 30 de junio, la gran mayoría de las categorías menores, que son los que menos salarios perciben y viven día a día. Y ahí, justamente, radica el enojo del experimentado arquero, que comentó que “nadie” les consultó a los que son los “verdaderos actores” en este espectáculo, refiriéndose a los jugadores. “No habrá fuentes laborarles después del 30 junio”, recalcó.

En ese sentido, el ex Vélez continuó: “Si bien somos conscientes y tenemos en claro que ahora no se puede jugar, nos parece muy apresurado darlo terminado de esta manera cuando todavía faltan más de dos meses, sobretodo porque no hay certezas de qué pasará después del 30 de junio. Y lo de los descenso, tampoco lo vemos bien. Capaz en el actual sí y pensar en hacer un acumulado en la próxima temporada, ya que sin descenso se pierde la competitividad”.

Cacace, uno de los pilares del Tallarín, les dedicó también unas palabras a los dirigentes que comandan hace años los destinos del fútbol argentino y deslizó que es una excusa lo de reducir gastos en medio de lo que generó en los clubes la pandemia del Coronavirus. “Esto siempre fue así”, señaló, con cierto malestar.

“No hay nada que garantice que haciendo esto los clubes van a cuidar sus arcas y no gastarán lo que no tiene. Esto pasó siempre en el fútbol argentino y seguirá así hasta que no haya una medida que regule de manera firme quién es el que paga y quién es el que no. Ahora dicen que es para sanear el fútbol, pero pasó toda la vida. Es para cubrir a los que tiene deudas más grandes”, concluyó.