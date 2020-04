El experimentado defensor agradeció la oportunidad que le abrieron en el Granate y señaló que le gustaría seguir en el club después de diciembre, mes en el que finaliza su contrato.

El defensor Guillermo Burdisso se mostró muy "agradecido" por la oportunidad que le abrieron en Lanús tras cuatro meses afuera de las canchas y remarcó que el Granate tiene "todo lo necesario" que necesita que tener una institución deportiva.

"Lanús es un club muy ordenado, sólido en todo sentidos y tiene todo lo que tiene que tener un club desde lo administrativo como en lo estructural. Y eso a cualquier futbolista lo deja muy tranquilo", remarcó el experimentado defensor.

Burdisso llegó hace poco al club, fue uno de los refuerzos en el último mercado de pases, pero eso no lo impidió sentirse rápidamente uno de más del plantel. "Desde que llegué me trataron como si hubiese sido un jugador de toda la vida y eso realmente me pone muy feliz", subrayó el ex Arsenal, quien destacó la "calidez" de todo el personal que trabaja en la institución.

Por eso, el defensor no dio vuelta para remarcar que se siente "muy cómodo" en el club y que por eso le gustaría seguir en la entidad más allá de diciembre, mes en el que termina su contrato. A pesar de eso no se quiere apresurar y prefiere ir a paso.

"La idea es llegar a diciembre con la mayor cantidad de partidos posibles y después veremos qué pasa con mi futuro. Por ahora pienso en el día a día, como grupo nos podemos objetivos cortos y por eso diciembre está muy lejos. En este tiempo espero demostrar todo lo que pueda para seguir en el club", resaltó.

Y por último, concluyó: "Estoy muy agradecido al club, también a Luis (Zubeldía, DT granate), por la confianza que depositaron en mí después de cuatro meses parado. Ellos apostaron por mí y estoy muy agradecido por eso".