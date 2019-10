Este lunes desde las 15.30 enfrenta a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. Ignacio Bogino no estará por lesión. Además de ese cambio, el técnico Pablo Vico analiza otras variantes para sumar de a tres y recuperar terreno en la tabla de la Zona B.

Brown de Adrogué está acostumbrado a pelear en los primeros puestos, pero el presente lo tiene más preocupado mirando el fondo de la tabla de posiciones.

Para revertir la situación, el equipo de Pablo Vico debe volver al triunfo, pero este lunes por la tarde no la tendrá sencilla. Desde las 15.30 visita a Deportivo Riestra por la 11° fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El árbitro del partido será Gerardo Méndez Cedro.

A juzgar por la campaña, al Tricolor le va mejor afuera que en el Lorenzo Arandilla. De los nueve puntos que suma, seis los consiguió de visitante (triunfos ante All Boys y Villa Dálmine). De local no ganó. Y si bien viene de empatar con Sarmiento, el hecho de no sumar de a tres en su casa lo aleja de los primeros puestos.

El Bigotón no podrá contar con el experimentado zaguero Ignacio Bogino, que sufrió la fractura del maxilar y estará 20 días inactivo para recuperarse de su lesión. Baja importante. La otra variante en la lista de concentrados es el delantero Mauricio Carrasco por el lateral Ezequiel Bonacorso.

Es decir que habrá dos cambios en defensa. Emanuel Coronel marcará la punta derecha y se estima que Fernando Cosciuc estaría como central, en lo que sería el debut del ex Huracán en el primer equipo. El rosarino llegó esta temporada como refuerzo.

Además, Vico volvería a ubicar a Alberto Stegman como lateral izquierdo y se jugaría por un delantero que podría ser Matías Linas o Felipe Cadenazzi por Guillermo Sotelo.

Deportivo Riestra, 13 puntos, lleva tres empates en fila (Sarmiento, Gimnasia de Mendoza y Chacarita) y marcha invicto en el Guillermo Laza (dos triunfos y tres igualdades).

Probables formaciones

Deportivo Riestra: Matías Vega; Mauricio Soto, Eric Tovo, Yeison Mena Murillo y Gastón Montero; Gonzalo Bravo, Matías Zaninovic, Sebastián López y Braian Sánchez; Víctor Gómez y Maximiliano Brito. DT| Guillermo Duró.

C.A. Brown: Martín Ríos; Emanuel Coronel, Fernando Cosciuc, Ariel Kippes y Alberto Stegman; Fernando Enrique, Rodrigo Burgos, Iván Becker y Luciano Nieto; Matías Linas o Felipe Cadenazzi y Tomás Molina. DT| Pablo Vico.

Hora de inicio: 15.30.

Árbitro: Gerardo Méndez Cedro.

Estadio: Guillermo Laza.