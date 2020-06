Se hicieron incontables encuestas para determinar quién es el mejor guitarrista de la historia del rock y los primeros puestos siempre están ocupados por casi los mismos nombres, pero ahora apareció como ganador un tapado.

Brian May fue elegido como el mejor guitarrista de todos los tiempos por los lectores de Total Guitar, una influyente revista británica en el ámbito musical.

El guitarrista de Queen, a sus 72 pirulos, se sitúa así por delante de referentes de las seis cuerdas como Eric Clapton, Jimmy Page, Jimi Hendrix, Eddie Van Halen, George Harrison, Ketih Richards, Ritchie Blackmore, Pete Townshend, David Gilmour, Carlos Santana, Steve Vai y sigue la lista.

"Estoy absolutamente sin palabras. Estoy alucinando, es completamente inesperado. Obviamente, me emociona profundamente que la gente piense en mí de esta manera", le dijo May al medio británico.

El ruliento guitarrista agregó: "No diré nunca que soy un gran guitarrista en el sentido de virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que he hecho ha llegado a la gente. Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón y se trata de eso".

A pesar de ser el ganador de esta encuesta, confesado que para él el mejor es Jimi Hendrix, un "súperhombre que vino de otro planeta". También admitió que siempre ha tenido a Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin.

Quizás haya influido el furor de “Bohemian Rhapsody”, el film biográfico sobre Freddie Mercury, que también cuenta buena parte de la historia de Queen. En esta película lo interpretó Gwilym Lee, logrando un notable parecido con el guitarrista.

Es la primera vez que llega a ser primero en este tipo de encuestas. Por ejemplo, en 2003 la revista Rolling Stone lo nominó en el puesto 26 y en otra realizada en 2011, por la misma revista, volvió también a quedarse en la misma colocación.

Mientras que en 2005 un relevamiento de Planet Rock lo ubicó como el puesto 7 de los mejores guitarristas, un lugar en la tabla nada despreciable.

Dejando las encuestas de lado, Brian May es un enorme guitarrista, y la variedad de estilos que supo mostrar Queen se debe a su talento y a su versatilidad, al margen de que la mayoría de las miradas se las llevaba Freddie.

Al pobre Brian esta buena noticia le llega un par de semanas después de haber sufrido un infarto, motivo por el que le tuvieron que colocar tres stents.

May narró que fue llevado al hospital por su médico y que, tras la realización de un angiograma, se le planteó la posibilidad de hacer un triple by-pass o colocar los tres stents, al comprobar que había tres arterias tapadas.

Por su primer puesto bajo el brazo, el guitarrista dijo que ya está listo para “salir a rockear”, mientras sigue investigando el origen de los asteroides, a partir de sus conocimientos en Física y Astronomía.