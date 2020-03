Miguel Ángel Russo destacó el papel del equipo en estas fechas y, de cara al partido con Gimnasia, aclaró que “Boca sabe que se juega el campeonato y la gente también”.

La definición del campeonato está a la vuelta de la esquina y Miguel Ángel Russo sabe que, si bien el título no depende únicamente de Boca, el papel ha sido positivo.

“Boca hizo todo lo que tenía que hacer para llegar a esta definición. Llegamos hasta el final con la misma idea y no cambiamos el concepto. Si llegamos hasta acá es por lo que hicimos”, dijo el DT en conferencia de prensa.

Además, consultado por la presencia de Diego Maradona en La Bombonera, envió un mensaje claro. “Boca sabe que se juega el campeonato y la gente también. Más allá de lo que es Maradona y el merecido reconocimiento, estará en nosotros sustraernos. Diego es un ídolo de Boca y merece el mayor de los respetos”, indicó.

Sobre las posibilidades de conquistar el título, Russo, fiel a su estilo, prefirió la mesura. “Estamos bien, sabemos que podemos estar mejor. Nos toca esto, que es lo que buscamos. No pensamos tanto en la negatividad de no ganar el título sino en lo más positivo. Ojalá se nos dé, pero no nos cambia el concepto de lo que queríamos, si llegamos es por Boca. No hay que dar por perdido nada. Nos planteamos ganar todo lo que quedaba y llegar hasta el final, todo lo que pudo hacer Boca para llegar lo hizo”.

El debut copero del martes con empate 1-1 en Venezuela ante Caracas también fue un tema recurrente en la conferencia, pero Russo insistió en la idea que en la Copa Libertadores “no se puede hacer pronósticos”. “No subestimo a nadie en la Copa Libertadores. No da lo mismo ser primero o segundo en el grupo pero es pronto para hacer pronósticos”, remarcó.