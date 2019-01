Gustavo Alfaro fue presentado como nuevo director técnico del Xeneize. La Copa Libertadores será su objetivo y remarcó estar en “una etapa de la carrera de equilibrio y madurez”

Gustavo Alfaro fue presentando oficialmente como director técnico de Boca tras la salida de los mellizos Barros Schelotto.

En sus primera declaraciones en conferencia de prensa, el flamante DT hizo referencia a lo que espera de esta prueba y recalcó lo que significa dirigir al Xeneize. “Es una mezcla de orgullo y desafío estar hoy acá. No fue una decisión sencilla la que tuve que tomar para venir a Boca. Tenía muchas sensaciones encontradas dentro mío. Tenemos que tratar de cumplir los desafíos que está por delante. Se que Boca no tiene purgatorio: es cielo o infierno. Es ganar, salir campeón. Esa es la meta”, afirmó el ex entrenador de Huracán.

Consultado por su salida del Globo y las críticas que recibió, el DT se defendió: “La decisión fue muy controvertida, muy difícil. Primero por el momento que me llegaba, por la relación que tenía con los jugadores y con todo el Mundo Huracán. La medité mucho, la consulté con muchas personas de más experiencias que yo, con jugadores de Huracán, con el propio presidente y obviamente con mi familia: no hubo uno que me diga que no la tome”. Y aclaró: “Yo no traicioné a Huracán. Me atuve a derecho y, en un momento difícil de mi vida profesional, sentía que estaba en el cierre pero a la vez que era un traidor. Ojalá a lo largo de mis 25 años de profesional me hubiesen traicionado como yo a Huracán. Sería más feliz y agradecido”.

Sobre lo que buscará en este ciclo con el Xeneize, el DT reconoció que “la vara está muy alta” y se refirió a su mayor objetivo: “Si algo le falta a mi carrera es ganar la Copa Libertadores. Cuando me echaron de Arsenal habíamos clasificado y sentía que la podíamos ganar. Después no tuve otra oportunidad de jugarla. Ahora quiero hacerlo”.

Y recalcó: “Siento que estoy en una etapa de equilibrio, de madurez, y siento que cuento en Boca con su plantel, con su dirigencia, con todo, todo lo que necesito para llegar lejos”.