Nicolás Bertolo contó algunos detalles sobre el cruce que mantuvo con Falcioni y que lo alejó del equipo en el final del primer semestre. Además, habló de sus lesiones.

A días de haber finalizado la Superliga y de cara al inicio de la Copa del certamen, Nicolás Bertolo hizo un balance de la actual temporada y habló sobre su distanciamiento con Julio Falcioni y las constantes lesiones que lo aquejaron en los últimos meses.

En la temporada, Bertolo pudo disputar poco más de una docena de partidos debido a distintas lesiones que le fueron quitando ritmo y continuidad hasta, incluso, relegarlo ante los juveniles. “No le encuentro respuestas. Soy un tipo que no me había lesionado hasta los 29 años, que me lesioné en River. El año pasado empezaron las lesiones musculares. No te puedo decir la respuesta porque no la sé. El que me conoce sabe como estoy con el tema de las lesiones, lo que pasó, como es mi cabeza. Hago todo lo que tengo que hacer. Pero me seguí lesionando. Creo que es mala suerte más que nada”, reconoció el volante en diálogo con Soy de Banfield Radio.

Parte de su ausencia en la temporada también tuvo que ver con una discusión con el por entonces DT, Julio Falcioni. Sobre esto, reconoció: “En el momento que me tocó pelearme con Julio, no estuve bien. No le dije nada que no sea mentira o pensaba. Él también me ha dicho muchas cosas pero no guardo rencor con Julio. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás y evitar la discusión que tuvimos. Sería ideal poder charlar”. Y agregó: “La pelea no fue por algo futbolístico. Nunca le dije a un DT lo que hay que hacer. Si me gustaba o no la forma del equipo era otra cosa, siempre lo he dicho. Fueron cosas que me dijo que él pensaba y me pareció que no estaba bien y comenzó una pelea. Nos faltamos el respeto mutuamente y fue la gota que rebalsó el vaso. Por eso bajé a Reserva y terminé quedándome en mi casa para evitar más problemas”.

Por último, en relación a la actualidad del equipo bajo la dirección de Hernán Crespo, el ex River puntualizó en los errores. “Hago memoria y tuvimos errores individuales, por mala fortuna o fallas propias. Todo se nos va en un minuto por una distracción. Los que más nos preocupa a nosotros es eso, porque sabemos lo que tenemos que hacer. No nos sobra nada y no podemos regalar nada”, afirmó.