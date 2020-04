El volante del Granate, en su etapa más madura como jugador, se gana un lugar desde otro espacio. “Me tocó vivir la compañía de los adultos cuando estaba en Newell’s y ahora yo tomé ese rol”, contó.

Fernando Belluschi se sumó a los ciclos de charlas que propone Lanús a través de sus redes sociales y contó algunos detalles de cómo lo encuentra esté presente en el club, ya en los últimos años de su carrera.

Con 36 años, el santafesino es uno de los referentes del plantel Granate y por eso acompaña mucho a los jóvenes que dan sus primeros pasos en el fútbol profesional. “Aconsejo mucho a los chicos. He tomado un rol que me tocó vivir hace tiempo cuando estaba en Newell’s. Me gusta hablarles, darles consejos de lo que les va a venir. Es nuestro deber por ser los más grandes: hablares, preguntarles como están y acompañarlos en su crecimiento”, comentó.

Su basta experiencia en el ámbito local y en el fútbol de Europa le permite ser una voz autorizada en el vestuario de Lanús. En su visión, el volante resaltó las características de Pepo De la Vega, una de las promesas de las Inferiores. “Me sorprendió mucho. No lo tenía visto y demostró muchísimas condiciones. Es un chico inteligente que tiene ganas de triunfar y va a ayudar al equipo. Va a tener destino europeo”, adelantó.

En este sentido, Belluschi también resaltó la calidad institucional del club, un ítem que pesó mucho para decidir llegar como refuerzo a principios de 2020. “Lanús se ve muy bien desde afuera y lo confirmas desde adentro. Es un club serio, que me respeta y que confía en mí. Eso se valora mucho a la hora de decidir a donde ir a jugar. Estoy muy contento y lo estoy disfrutando mucho”, indicó ante la consulta de los hinchas en el Live de Instagram.

Mientras realiza el curso de técnico pensando a futuro, el mediocampista también se refirió a la actualidad del equipo. “Podemos dar pelea en la Sudamericana porque tenemos un gran equipo con muchas cosas buenas que estamos haciendo. Tengo fe que la vamos a pelear. El fútbol argentino es muy competitivo y por eso es complicado. Nosotros nos caímos un poco a lo último en el campeonato pasado pero hay que ajustar las cosas que se hacen mal y seguir con las que venimos bien que son muchas”, agregó.

Por último, ante la inevitable pregunta sobre cómo atraviesa los días de cuarentena, Belluschi elevó un mensaje positivo. “La llevo bien la cuarentena, respetándola. Es una situación difícil para el mundo pero con conciencia y responsabilidad se puede pasar. Yo estoy disfrutando mucho de mi familia y pienso que todos deberíamos ir por ese lado”, finalizó.