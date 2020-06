Además de Lizy Tagliani y parte de su equipo estén infectados, se sumaron tres invitados que tuvo el ciclo de Telefé.

Luego que Lizy Tagliani confirmara que está infectada de Coronavirus, al igual que otros integrantes del staff de “El precio justo”, también les dio positivo el test a Belén Francese, Miguel Ángel Cherutti, que fueron invitados al ciclo.

Belén Francese anunció en su cuenta de Instagram que tiene Coronavirus y que también se contagió su pareja Fabián Lencinas. “Lamentablemente Faby y yo estamos con Covid-19. Estoy en shock, con un poco de miedo, a nadie le gusta enfermarse y menos de algo que no se conoce”, empezó escribiendo la actriz, aseguró.

Por su parte, Cherutti también tomó la palabra ante la confirmación de su enfermedad. “Me shockeó un poco. Estoy shockeado. Ahora tengo que esperar cinco días. Soy asintomático, de eso no hay dudas porque yo no sentí nada, fiebre ni nada por el estilo. Me siento bárbaro. Ahora hay que controlar a mi esposa y a mi hijo Santino, que también están bien. Yo estoy en un lugar aislado totalmente”, afirmó en diálogo con América.

FUERA DEL AIRE. Luego que Lizy Tagliani y parte de su equipo dieran positivo de Coronavirus, Telefé tomó la decisión de suspender su emisión hasta que la conductora pueda regresar al programa.

Luego de poner repeticiones al aire, a partir de este lunes el lugar de “El precio justo” lo tomará “Avenida Brasil”.