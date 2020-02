Belén Francese celebró su primer año de amor con el empresario mendocino Fabián Lencinas.

“Happy Day. 1 Año de Amor, de compromiso, de sueños y more, more, more, viniste por todo y te llevaste Todo mi”, escribió junto a una foto de ambos.

"Es flaco y narigón. No me gusta", aseguró ella cuando se lo presentaron, pero el amor pudo más.