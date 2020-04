El exdefensor hizo un repaso por su extensa carrera en Banfield, sus inicios en la pensión, el histórico título y su actualidad como entrenador en las Divisiones Inferiores.

En el ciclo de charlas que lleva adelante el Club Banfield en las redes, esta vez el invitado fue Julio Barraza. El ex defensor campeón en el 2009 hizo un repaso de su larga carrera en el Taladro y contó detalles de distintos momentos vividos con la camiseta verde y blanca.

Actualmente, Barraza y el “Flaco” Bilos coordinan la Sexta División de Inferiores. Juntos habían iniciado su carrera deportiva viviendo en la pensión del club y el destino los mantuvo unidos hasta el día de hoy. Ese recorrido le permitió al “Pajaro” tener una mirada particular del tema. “Nosotros vivimos en la pensión y vemos como están el club ahora, las canchas, los chicos, la ropa que tienen para entrenar, la comida. Nos llena de alegría y pensamos en que nosotros no vivimos nada de eso. Desde ya que si me das a elegir si pudiera nacer y vivir eso de nuevo, lo volvería a hacer pero es todo muy distinto. En aquel momento jugábamos al truco, al pool, no había celulares. Ahora hasta les exigen estudiar, cambió mucho”, relató.

En su relato, amplió: “Nunca imaginé estar tanto tiempo en el club. No me daba cuenta que pase tantos años acá. Ahora nos pasa con el Flaco que vemos entrenando al cuerpo técnico y jugadores y decimos: ‘pensar que estábamos ahí y no nos dábamos cuenta’. Tu mente se aísla de lo que pasa alrededor y no ves donde estas parado. Miles de chicos se mueren por estar en tu lugar, sos un privilegiado. En mi caso salí campeón con el club que amo, jugué copas internacionales y gané clásicos, algo increíble”.

A la hora de recordar el título de la mano de Falcioni y Barraza contó algunos detalles del plantel. “Esa temporada nos preparamos para safar del descenso porque el promedio era bajo. Con el correr de los partidos nos dimos cuenta que estábamos para más y nos tocó una seguidilla que dijimos: ‘si salimos bien parado, estamos para pelear algo serio’ y así fue. Ganamos un par de partidos y cuando nos dimos cuenta estábamos ahí arriba. Había que meterle”, recordó el Pajaro que afirmó que su partido ante Gimnasia de La Plata fue “el mejor de mi carrera”. Y detalló: “La presión de que se hable de Banfield y no de River y Boca era importante. De repente teníamos 20 canales en los entrenamientos, fue increíble”.

También hubo referencias para partidos históricos frente a Lanús y ahí Barraza puso el foco en dos que protagonizó en el campo de juego. “El que más recuerdo es el 2 a 1 que les ganamos allá cuando salimos campeones en 2009. Arrancamos perdiendo y se lo dimos vuelta. Y también recuerdo el del día que la pica James. Ese gol fue tremendo: yo en la cancha jugué siempre en el palco, en el mejor lugar, iba y abrazaba a los jugadores que hacían goles, tuve esa suerte incluso ese día”, contó entre risas.