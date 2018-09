Laurita Fernández estalló en Showmatch cuando vio su imagen usada para promocionar productos del polirubro del novio de Cinthia Fernández, quien respondió publicando un video en el que se ve a la integrante del jurado haciendo una producción.

Laurita aclaró lo sucedido con varios tuits. “Fueron fotos y un trabajo que me hizo hacer otra agencia en el pasado, fotos con otro fondo y no con el contenido que hoy vi. Por eso me sorprendió. No me esperaba las perchas jaja. Hablé con mi anterior agencia y está todo aclarado”.