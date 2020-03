El Taladro volvió a jugar mal, fue goleado por Huracán, la gente perdió la paciencia y silbó al equipo. Hasta Julio Falcioni suspendió la conferencia de prensa.

Banfield cerró la Superliga Argentina de Fútbol de la peor manera, con una durísima derrota frente a Huracán en el estadio Florencio Sola. El descontento de los hinchas fue generalizado. No se salvó nadie. Los goles de Martín Ojeda, Nicolás Cordero y Andrés Chávez -cumpliendo con la ley del ex- fueron tres mazazos que no se soportaron.

La gente dijo basta, no se banca la campaña. Y hasta Julio Falcioni suspendió la conferencia de prensa. No es un dato menor. El Emperador siempre fue un hombre de dar la cara. En los triunfos y en las derrotas. Pero esta fue peor que la sufrida con Aldosivi, también de local. Obvio que tendrá sus razones.

El mismo equipo que se mantuvo invicto nueve fechas, es el mismo que ahora lleva cinco sin ganar, con dos empates y tres derrotas. Y dos traspiés seguidos en el Lencho Sola. Dónde más fuerte debe hacerse flaquea. El técnico cambió nombres y esquemas en los últimos partidos, jugadores de peso fueron al banco, tales los casos de Renato Civelli, Nicolás Bertolo y Jesús Dátolo. Pero el laboratorio no dio resultados.

Quedan por delante las 11 fechas de la Copa de la Superliga. Y el promedio acecha. Tiene a su favor que tanto Gimnasia La Plata, Patronato y Colón vienen perdiendo, pero tiene que mirar más hacia adentro que para afuera. Salvo Aldosivi y Central Córdoba de Santiago del Estero que dividen por dos y una temporada, está a ocho del Sabalero (en puesto de Promoción) y el Patrón y a 11 del Lobo, al que enfrentará en La Plata el próximo fin de semana. Un partido que puede ser bisagra para el futuro inmediato.