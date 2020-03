El arquero remarcó que el equipo va encontrando solidez con vistas a las 12 fechas que faltan jugar, pero también consideró que deben sacar más resultados.

Mauricio Arboleda está atravesando un muy buen momento en el arco de Banfield. Dejó atrás el duro momento que le significó perder la titularidad, pero con la llegada de Julio Falcioni tomó el protagonismo que lo supo llevar a la Selección de Colombia.

Sus atajadas y grandes actuaciones son moneda corriente en cada fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Pero él prefiere resaltar otros aspectos más allá su rendimiento. “Ser figura no es lo que busco en los partidos, es parte del grupo que siempre lo da todo, y sin ellos uno no es nada. Me quedo con eso y la confianza que me da el cuerpo técnico día a día. Trato de aprovechar eso”, señaló el oriundo de Tumaco.

El Taladro cosechó apenas dos puntos de los últimos 12. Por eso, el colombiano se lamentó por los dos puntos que se escaparon en Santiago del Estero. “Eran tres puntos fundamentales para estar más arriba, para pensar más adelante en lo que viene a futuro. Pero el fútbol te da y otras veces te quita, es así. A nosotros nos quitó puntos que teníamos en el bolsillo”, explicó el “1” banfileño, que mantuvo cinco veces su arco en cero sobre los 12 partidos en los que le tocó defenderlo

No es la primera vez que al equipo de Falcioni se le escapan unidades sobre el final de los partidos y contra rivales directos en la tabla de los promedios. Si bien Banfield no está tan comprometido, tampoco puede distraerse en este tema. “Perder es lo que no se puede, así que un punto ante todo es positivo. Y va a servir más si en casa le ganamos la próxima fecha a Huracán”, consideró el arquero.

El próximo sábado, el Taladro cierra su participación en la Superliga frente al Globo, que viene de ganarle a Independiente luego de una sequía de 11 fechas. El partido se jugará desde las 18 con el arbitraje de Germán Delfino. Posteriormente dará comienzo la Copa de la Superliga, donde visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata en 60 y 118. En ese sentido, Arboleda apuntó: “Banfield está para muchas cosas, de a poco vamos siendo un equipo sólido. Es indispensable ganar, por ahí no se nos dan los resultados, pero todo a paciencia, hay que trabajar el presente para mejorar el futuro”.