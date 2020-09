El mediocampista comunicó que no renovará su préstamo con el Milrayitas y seguirá su carrera en el Rangers de Chile, entidad con el que tiene contrato vigente. "Ya se lo comuniqué al técnico", remarcó.

Luego de algunos desencuentros con la dirigencia y a pesar del interés de ambas partes de prolongar el préstamo, el mediocampista Axel Arce decidió no continuar en Los Andes a pesar del ofrecimiento que le hicieron hasta diciembre y se transformó en una nueva baja para el elenco comandado por Germán Cavalieri. "No voy a seguir en el club, ya se lo comunicó al técnico, y el lunes tengo que dejar el departamento que me alquilaron", señaló.

El ex Colegiales tenía contrato firmado hasta el 30 de junio y desde un principio era uno de los jugadores que el entrenador quería retener para la recta final de la temporada. Sin embargo, y tras negociaciones que no prosperaron, les comunicó este viernes a la dirigencia que no renovará su préstamo y que volverá al Rangers de Chile, club con el que tiene dos años más de contrato, en el que finalizará su recuperación tras la rotura de ligamentos que sufrió en febrero.

“Cuando me pasó lo de la lesión, habíamos acordado de palabra seguir en el club hasta diciembre, pero vino la pandemia y quedaron en ofrecerme una propuesta para renovar. Sin embargo, después de junio, estuve un mes y medio sin tener llamados, nadie se contactó conmigo y pensé que estaba afuera. Por eso, frente a esa situación, empezamos hablar con los dirigentes del Rangers, con los que tengo contrato”, inició el volante en una charla con Diario La Unión.

Ese mes sin novedades, justamente, fue determinante para la decisión final del futbolista. “Con el último que había hablado es con Daniel Degano y me había dicho que me llamarían la semana que viene para solucionarme el tema del contrato nuevo, pero nunca lo hicieron. Y ahí, al pensar que no me tendrían en cuenta, empecé hablar con Rangers, que tampoco quería que esté parado hasta diciembre. Después sí me llamó Germán (Cavalieri) y me planteó su deseo de que siga en el club, yo le dije que sí y creía que se podía dar, pero otra vez estuvieron días sin llamarme y cuando en Rangers me pidieron una decisión, les dije que sí. Por eso, cuando me volví a juntar con la gente de Los Andes, les comuniqué mi decisión”, explicó el volante creativo, que octubre -en el primer vuelo que haya a Chile- marchará hacia el país trasandino.

Y agregó: “Siempre quiero terminar los contratos de buena manera, nunca generando conflictos. Si bien creo que se manejaron mal conmigo porque estuvieron un mes y medio sin llamarme y después, cuando parecía que estaba encaminado, nuevamente se tardaron un par de días, pero son cosas que pasan. En ese tiempo le di el sí al club chileno y lo tengo que cumplir porque no iba a estar esperando un llamado o un mensaje. Por eso, ayer lo hablé con Germán y hoy mi representante se juntó con Nicolás Grosi para cerrar todo. Por suerte fue todo en buenos términos”.

¿CÓMO ESTÁ DE LA LESIÓN? Hace dos semanas, Arce recibió el alta médica para hacer trabajos de campo pero al no estar habilitados los entrenamientos de la Primera, algo que sí sucede en Chile, le impide tener el alta definitiva. “Yo me siento bien y hago algunas cosas con pelota en una plaza cerca de casa, pero estoy en un momento de la recuperación, que ya es la última, y la tengo que hacer en un campo, entrenando con mis compañeros y haciendo fútbol, y acá no la puedo hacer porque no se sabe cuándo se volverá a entrenar”, comentó.

Y en esa línea, agregó: “Ya tengo el alta para trabajar a la par del resto para ver cómo está la rodilla y si no siento dolores cuando hacemos futbol, tengo que hacerme otra resonancia para ver cómo está el musculo y si no tiene nada, sin ningún dolor, el alta viene sólo. Y como allá ya están haciendo fútbol, a mi me vendría muy bien para terminar de afianzarme y finalizar la recuperación”.