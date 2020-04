El delantero del Granate participó del ciclo de charlas que organiza el club en las redes junto a los hinchas. Habló de su actualidad, de cómo atraviesa estos días y hasta le dejó un mensaje a Russo.

Carlos Auzqui se sumó al ciclo de charlas que inició Lanús durante la cuarentena y respondió las preguntas de los hinchas en un video en vivo en Instagram.

El delantero nacido en Longchamps que llegó al Granate a mediados del año pasado habló de sus días en el club y de cómo atraviesa la cuarentena, además de contar algunas intimidades del vestuario y su vida personal.

“Me siento muy bien en el club, estoy cómodo y feliz. Me siento como en casa. Espero seguir mucho tiempo más pero sé que no depende de mí quedarme”, indicó el ex River. Y, de paso, le pegó un ‘palito’ al presidente Nicolás Russo: “Hay que pegarle un ‘tubaso’ a Nicola a ver si pone la que hay que poner”.

Tras ser parte importante del equipo desde que llegó, Auzqui remarcó que Lanús tiene plantel “para pelear todos los frentes” y explicó cómo transcurren sus días durante la cuarentena. “Se entrena como se puede. Un poco de gimnasio, coordinación. Tengo pesas en mi casa y me traje algunas cosas del club así que aprovecho eso. Tengo espacio para hacer algunos piques cortos y por suerte estoy con mis cuñados que juegan así que hago futbol tenis o algo con ellos”, contó.

Más relajado, le recomendó a los hinchas que vean las series “Peaky Blinder y La Casa de Papel” en la popular plataforma y le dio lugar a algunas preguntas más íntimas del vestuario. ¿El compañero gracioso? “Di Plácido, sin dudas: es un personaje”. ¿Y el más amargado? “Ese me lo guardo”, dijo entre risas.

Al tratarse de un encuentro con hinchas, muchos preguntan por las sensaciones que tienen los protagonistas sobre lo que ven en las tribunas. “La hinchada es muy fiel, acompañadora y estoy muy agradecido por como me trataron desde el primer día que vine al club. No soy hincha de Lanús pero le agarre mucho cariño y me gustaría quedarme mucho tiempo acá”, indicó.

Por último, consultado sobre lo más lindo que le había pasado en el fútbol, dijo: “Le pude regalar una casa a mis viejos, me quedo con eso que es un gran orgullo para mí”.