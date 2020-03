El mediocampista reconoció que habló con Falcioni sobre su futuro y hubo un acercamiento, pero las negociaciones no prosperaron y hoy su futuro estaría en el fútbol de Andorra.

Instalado en España hace varios años, el mediocampista Emiliano Armenteros se refirió a Banfield, el club en el que se inició como futbolista, y remarcó que en diciembre tuvo una charla con el entrenador Julio Falcioni para volver a la institución, pero esa propuesta finalmente no prosperó.

El mediocampista, que está sin club desde junio del año pasado, se encontró con el Emperador en diciembre y en esa charla hablaron sobre su futuro deportivo. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron demasiado. Por eso hoy su futuro estaría en el fútbol de Andorra.

“A Julio lo quiero mucho. Me hizo debutar y después me llevó a Independiente. Con todo lo que le pasó tenía ganas de verlo y en ese momento me preguntó qué iba a ser de mi futuro. Le comenté que quería seguir jugando y si bien él no necesitaba un volante en mi posición me dijo que lo iba a hablar”, remarcó el volante en diálogo con TyC Sports.

Las conversaciones, en ese momento, no avanzaron demasiado y todo quedó en esa charla con Falcioni, ya que no hubo avances con la dirigencia. “Spinosa no me respondió los mensajes”, dijo Armenteros, que estuvo cerca de volver a Banfield en 2018, con las negociaciones avanzadas, aunque finalmente decidió por jugar en Rayo Vallecano.

“Mi último club fue en Ibiza, donde jugué hasta junio del año pasado, y no se dio para renovar. La verdad es que en ese momento no apareció nada que sea interesante. Después en otro mercado apareció Aldosivi. Hablé con Gustavo Álvarez y por unos detalles no se dio. También debo reconocer que la idea de mi familia era quedarse acá en Europa. En enero no surgió nada y hace poco me surgió algo de Andorra pero justo se dio todo esto del coronavirus. Así que estoy entrenando acá en casa porque si aparece algo quiero aprovecharlo”, cerró.