Los vecinos se acercaron para realizar el trámite y obtener el beneficio, que les permitirá comprar alimentos de primera necesidad. Además, se dictaron charlas e información sobre salud, educación y alimentación.

Las tarjetas alimentarias llegaron este lunes a Lomas. Desde las 7 de la mañana, el Parque Municipal (Molina Arrotea y Las Lilas) fue el escenario de convocatoria y entrega para los vecinos con niños menores de 6 años y embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH). La jornada diaria se extendió hasta las 14 y se repetirá hasta el viernes 7 de febrero inclusive.

"Hoy comenzamos la entrega de la Tarjeta en Lomas, destinada a más de 26 mil familias del Distrito. Esta herramienta es fundamental para dar respuesta a los sectores más postergados y reactivar la economía", destacó el intendente, Martín Insaurralde.

Quienes fueron alcanzados por este beneficio han recibido, durante los últimos días, una notificación previa por parte de la ANSeS y fueron divididos por orden alfabético para asistir al predio y así lograr una mejor organización.

Una gran cantidad de personas aguardaban su turno mientras realizaban la fila en las inmediaciones del gimnasio del lugar. Una vez que eran llamados, debían subir al primer piso para llevar adelante el trámite en sí, que constaba de tres pasos ágiles y sencillos: dejar constancia de la asistencia y empadronamiento, la entrega del DNI para el escaneo y la entrega de la tarjeta.

Verónica Albarracín es vecina de Llavallol y tiene una hija de 3 años. Luego de hacer la cola y realizar el trámite correspondiente, la mujer de 35 años explicó sus sensaciones: “Me parece una buena ayuda para los que más necesitan”. “Ya está habilitada y la puedo utilizar, voy a comprar alimentos básicos como fideos, azúcar y leche”, agregó.

“Aguilera” fue el llamado para que Francisco se presentara a firmar y retirar la tarjeta. Tras unos minutos y con la documentación y papeles en la mano, el joven de 21 años dijo: “Ayer me enteré de que hoy tenía que venir a retirarla, vi que aparecía en el padrón y me presenté. El trámite fue muy rápido, sólo me pidieron el documento. Son muchos los gastos de un hijo, pero gracias a esta medida me voy a poder ir acomodando de a poco”.

Una vez finalizado el trámite, los vecinos podían asesorarse con charlas e información en puestos de todas las áreas del Municipio, como salud, vacunación, educación, cultura, alimentación y nutrición. Además, en el lugar se encontraba un tráiler de la ANSeS para diversas consultas.

La diputada nacional y presidenta del Consejo de Lomas contra el Hambre, Daniela Vilar, se hizo presente en el primer día del programa. “Lo más importante es que el vecino, aparte de llevarse la tarjeta, tenga la certeza de que hay un intendente y un Municipio que los acompaña. En coordinación con la Provincia, Axel (Kicillof), Nación y Alberto (Fernández), se va a trabajar para mejorar la calidad de vida de todos y todas”.

“Lomas es mi casa. Ver que los vecinos acceden a los derechos de los que fueron vulnerados en estos últimos cuatro años nos llena de alegría. Igualmente esto es una acción en la emergencia y esperemos que dure poco, que podamos salir rápido de la crisis y reconstruir las bases de la sociedad, por una patria íntegra y digna”, finalizó Vilar.

Augusto Pisano, director municipal de Seguridad Alimentaria, aclaró que se superó ampliamente las expectativas, ya que estaban citadas 2.500 personas y “se fue cumpliendo con esa disposición este lunes”.

La secretaria de Desarrollo Social de Lomas, Cristina Gutiérrez, dio números más precisos del operativo: “Se van a entregar, a lo largo de estas dos semanas, 26.209 tarjetas y alcanzará a 52.269 niños beneficiados. Hace 15 días venimos organizando y hoy se ven los frutos del esfuerzo”. Inmediatamente añadió: “Esta ayuda apunta a que la nutrición de los niños cambie y que cuenten con un mejor desarrollo en la infancia. La medida también influye a la economía local, porque se inyecta dinero en el mercado”. La mujer adelantó que ya se está pensando en programas que abarquen a otros rangos etarios de la sociedad, como los jubilados.

Cabe destacar que aquellos que sólo tengan un hijo recibirán $4 mil, mientras que las familias con dos hijos o más el monto ascenderá a $6 mil. Todos los terceros viernes de cada mes, la tarjeta se cargará de forma automática y estará lista para usarse en los comercios que cuenten con un Posnet.