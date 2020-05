El arquero de Banfield no ocultó su sorpresa por la salida del Emperador, remarcó que le "dolió mucho" cuando se enteró, y dejó en claro su postura. "Julio hace falta en el club", subrayó.

Julio Falcioni fue un entrenador muy importante en la vida de Mauricio Arboleda. Fue el que lo consolidó como titular cuando era un juvenil con mucha proyección hace un par de años y ahora, en su último regreso al club, le devolvió la alegría luego de que pasara mal con Hernán Crespo como director técnico. Por eso, luego de que el Emperador le dijera a todo el plantel que no seguirá como técnico del club, no pudo ocultar su sorpresa. “Me cayó como un balde de agua fría, todavía no logro entender qué pasó”, graficó el arquero colombiano tras el anuncio de Julio Cesar.

Arboleda, que fue marginado por el cuerpo técnico que comandaba el exgoleador de la Selección Argentina, recuperó su puesto desde la llegada de Falcioni a mediados del año pasado y, a fuerza de buenas actuaciones, se ganó un lugar importante en el equipo, consolidándose nuevamente en un titular indiscutido.

Todo lo que Arboleda vivió con el Emperador, que fue el entrenador que luego de su debut ante River en el Monumental en 2016 le dijo que ése no era su momento para ser titular (en esa oportunidad apostó por Hilario Navarro) pero después de la salida del Navarro, le dio su gran chance para quedarse con el “1”, le hace tener un cariño especial, tanto por lo que es su vínculo dentro como fuera del campo, y por eso no duda en como “un padre” para él.

“En lo personal me sorprendió mucho la salida de Julio y la verdad que me duele mucho porque es una persona que le tengo mucho cariño y mucho respeto. No sólo como técnico, sino también como personal, y siempre lo tengo presente en mi vida. Siempre que hablo de él no tengo más que palabras de agradecimiento”, comentó el “Araña” en diálogo con Radio Continental. “Que después de que terminara la videollamada del viernes nos diga eso fue un golpe y la verdad que me dolió mucho, y todavía me sigue doliendo”, agregó, sin esconder sus emociones.

En ese sentido, el arquero del Taladro remarcó que todavía que están “esperando una confirmación oficial” porque aún no hablaron con la dirigencia del club y que lo que saben es “por lo que publica en las redes sociales”. A pesar de eso, se mostró optimista sobre el futuro y remarcó. “Esperamos que lo que se venga sea bueno para todos, pero la verdad es que Julio hace falta en el club”, remarcó sobre la posibilidad de que El Emperador asuma como manager en julio o enero.

Por último, en ese sentido, Arboleda se refirió a la posibilidad de que Javier Sanguinetti, un ídolo del club, asuma en reemplazo de Falcioni y remarcó que se lleva “muy bien” con el exdefensor, como así también Adrián “El Loco” González y Omar Piccoli, los otros ayudantes de Julio Cesar. “Soy un afortunado porque tuve un cuerpo técnico que me cobijo mucho. Todos se portaron 10 puntos conmigo”, concluyó el arquero de Banfield.