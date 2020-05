La joven de apenas 15 años vive en el Barrio 9 de Abril y esta mañana la mamá comunicó que su hija estaba bien y además agradeció el apoyo en la difusión de la búsqueda.

Priscila Madeleine Carmona apareció esta mañana, según contó la mamá de la menor a La Unión. "Todavía no la vi, pero la Policía me dijo que estaba en perfectas condiciones", dijo Silvia Caseres que estaba a la espera del reencuentro con su hija.

La joven se fue de su casa ubicada en el Barrio San Carlos de 9 de Abril, en el Partido de Esteban Echeverría, el 27 de abril y desde ese entonces era buscada intensamente por la Policía.

Silvia, la mamá de Priscila inició una gran campaña para poder dar con el paradero de su hija. Este domingo, tras conocer la feliz noticia señaló: "Quiero agradecer a todos los que colaboraron para que Priscila aparezca".

Aunque aún no se conocen los detalles del lugar donde fue hallada la menor, la mamá había contado hace unos días atrás que la Policía estaba intentando rastrear el celular de la menor para localizarla.

"Estaba de buen ánimo, no noté nada extraño, me saludó como siempre", había dicho Silvia respecto a la mañana de aquel 27 de abril que se fue de la casa.

Desde las redes sociales, Silvia pidió que se difunda la imagen de su hija y esto ayudó a que la menor aparezca. Por eso, hace apenas unos minutos posteó en Twitter: "Apareció Priscila, todavía no la vi pero me me dijo el personal policial que esta bien. Estoy muy agradecida por la colaboración de todos por compartir el último favor es compartir que apareció mil gracias".

También recibió el apoyo del Municipio de Esteban Echeverría, el cual difundió la información necesaria para que ante cualquier dato, los vecinos puedan colaborar con el hallazgo de Priscila.

Silvia pertenece al personal exceptuado, trabaja en el Hospital Rivadavia de la Ciudad, está todo el día afuera de su casa y Prisicla se quedaba en la casa con sus hermanos.

Los hermanos de la menor estaban durmiendo cuando se fue de la vivienda. Nadie la vio: "Lo único que me comentaron los vecinos que la vieron en el barrio alrededor de las 9 de la mañana", había dicho la mamá.