El técnico que pasara por Temperley como jugador y entrenador trazó una mitrada de los jugadores talentosos y que tuvo que ver primero para darle identidad a sus equipos.

Gustavo Álvarez está identificado con Temperley. Fue jugador y entrenador del Gasolero. Como lateral izquierdo entre 1993 y 1996 y ya como DT en el lapso 2016-17.

Ahora su destino está en Paraná, junto a Patronato, luego de haber conducido los destinos de Aldosivi de Mar del Plata. A los tres equipos los dirigió en Primera División.

El ex jugador y actual técnico nacido en Lomas de Zamora hace 47 años habló sobre el fútbol argentino, el talento de los jugadores al servicio del equipo y mostró su despreocupación sobre los reinicios de campeonatos por la pandemia del Covid-19.

"No hay que quitarle la esencia al fútbol argentino. Hay que copiar algunas cosas de Europa, pero no hay que quitarle la espontaneidad al talentoso. Con el pasar del tiempo, el jugador se ha vuelto más obediente", destacó Álvarez en declaraciones radiales.

Y en relación a eso puso de ejemplo a los clubes en dónde dirigió. "En Primera, me tocaron dirigir equipos con presupuestos limitados: Temperley, Aldosivi y Patronato. El primer análisis que hice fue que el funcionamiento de equipo, que es lo que nos permite ser competitivos. El orden y la organización son necesarias en los equipos, pero sin deshacerse del talento individual del jugador", analizó el conductor táctico del elenco paranaense.

A su vez, para graficar su punto de vista, agregó: "Por ejemplo, en Aldosivi teníamos a Román Martíinez que jugaba libre, sin limitaciones tácticas. Son jugadores que ven el partido en el campo como si estuviesen en la platea. Jugadores talentosos nacen en todos los tiempos, el tema es que los entrenadores no los limiten".

Sobre la actualidad de los torneos, Patronato arrancó la Copa de la Superliga con una derrota por 3-1 con San Lorenzo en el estadio Presbítero Bartolomé Grela que lo deja en zona de descenso. Más allá de que no hay información oficial sobre el reinicio o no de la competencia y si se declararán nulos los descensos, Álvarez consideró que no es importante tomar rápidas decisiones y que todo quedará en manos de los máximos responsables. "Hay 10 partidos por jugar, uno está preparado para volver al rodaje cuando las autoridades lo dispongan. Más allá de eso, no es lo importante hoy, y no me hace estar pendiente del descenso ni demás", finalizó el ex entrenador de Temperley.