El candidato presidencial del Frente de Todos hizo un análisis de la situación económica, habló de la “herencia” que dejará el Gobierno y un horizonte “con justicia social, salud y educación”.

Durante un acto en el Estadio Delmi de la ciudad Salta, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, hizo un análisis de la situación económica y señaló que el país vive “los últimos días de un tiempo de decepción”.

“Al cabo de cuatro años tuvimos pobreza, cientos de miles sin trabajo y empresas cerradas en todas las latitudes”, remarcó y sostuvo que en el “horizonte hay justicia social, la educación pública será cuidada, habrá salud pública para todos, recuperación del trabajo y crecimiento”.

Luego dijo que “no se va a quejar de la herencia” que dejará el Gobierno, pero advirtió que recibirá “tierra arrasada”. “Sé que voy a manejar un país que gobernaron ladrones de guante blanco, que le dieron a sus amigos empresarios los mejores negocios y que esos negocios tuvimos que pagarlos la mayoría de los argentinos”.

También hizo referencia al discurso realizado por el presidente Mauricio Macri en Barrancas de Belgrano, donde afirmó que “ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario”. “Presidente, no prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió, no venga a decirnos que llegó la hora del trabajo y de combatir la pobreza cuando lo único que hizo fue sumergir en la pobreza a cinco millones de argentinos”, remarcó Fernández.

La unidad lograda por el peronismo fue otro de los temas tocadas por el exjefe de Gabinete. “Nos pasó que un día entendimos que divididos sólo permitíamos que Macri gane y dañe con sus políticas a los argentinos. Y el día que nos unimos fuimos a confrontar en democracia y ganamos nuestra primera batalla”, destacó y pidio ayuda para “construir el país que hace falta”.