El doctor Guillermo Rossi Padre, habló con La Unión y aseguró que percibe de manera interanual, una baja promedio del 50%, producto de la pandemia, pero también especificó que existen medidas de prevención muy estrictas para que los pacientes realicen sus chequeos.

Los efectos de la pandemia del Coronavirus y sobre todo el miedo al contagio han generado una baja en la atención de consultas regulares y eso preocupa. Por eso, el doctor Guillermo Rossi Padre, bioquímico (MP 717) y director Técnico de Laboratorios Acreditados Biorossi aseguró que se percibe una baja promedio del 50% en la atención.

"Al iniciar la pandemia, la baja fue drástica, de aproximadamente un 80%, situación fundamentalmente causada por el temor de los pacientes a salir del hogar y la suspensión temporal de servicio que realizaron algunos médicos especialistas, quienes son los responsables de indicar los estudios", expresó el bioquímico sobre lo que sucede en la región ya que cuenta con sedes en Adrogué, Burzaco, Calzada, San Vicente y Canning.

Respecto a la importancia de obtener los estudios médicos regulares, el profesional afirmó: "Claramente, hoy ya están casi todos nuevamente en actividad porque hay muchas patologías y factores de riesgo que no pueden tener desatención por tantos meses y si bien, hay pacientes que entienden que no pueden permanecer sin analizar su salud, hay otros que aún no han chequeado su salud sobre todo si son portadores de enfermedades preexistentes o situaciones que pudieron surgir durante el primer período del año".

Los pacientes que deban someterse a estudios son asesorados telefónicamente (por línea o WhatsApp) para entender qué estudios les pidieron y si tienen cobertura.

"Nosotros también contamos con la posibilidad que pueda optar por solicitar el servicio de laboratorio a domicilio. Para ambos casos, hay protocolos de bioseguridad, tanto para el personal administrativo con el que puedan interactuar, como para con los técnicos extraccionistas y bioquímicos", expresó el médico y añadió que los resultados se pueden enviar por mail o WhatsApp para evitar el regreso innecesario a la sede.

CRECE EL PEDIDO DE HISOPADOS DE PCR: Por motivos obvios, durante este tiempo donde los contagios se han incrementado considerablemente, también crece la solicitud de los hisopados de PCR y los estudios serológicos (anticuerpos) y también aparecen muchas dudas respecto a este estudio.

"Generalmente nos encontramos con muchas preguntas cuando necesitan un hisopado para saber si están contagiados o no. Los resultados son inmediatos y otra de las consultas más frecuentes tiene que ver con la cobertura de dicho estudio y la realidad es que son muy pocos los que reconocen la práctica", especificó el bioquímico.

Para dicho control tampoco se requiere orden médica, ni asistir en ayunas. "En promedio, los resultados se entregan en no más de 48 horas y respecto de la extracción de la muestra, consultan si tienen que venir preparados de alguna manera y la verdad que lo único que pedimos es confirmar si hay particularidades para concretar esa extracción (por ejemplo, qué síntomas asociados con Covid-19 identifica o identificó su médico)", relató.

LA PREGUNTA SI MOLESTA O DUELE EL HISOPADO ES RECURRENTE. El doctor Rossi señaló que la mayoría de sus pacientes quieren saber si molesta o duele hisoparse.

"La realidad es que no. Por supuesto, estamos introduciendo un hisopo en una cavidad. Pero son segundos y a cargo de especialistas con máxima experiencia en la práctica", aclaró.

Para no tener ningún tipo de duda ante cualquier consulta que el paciente deba hacer, la recomendación del profesional es siempre comunicarse previamente para que se los pueda asesorar respecto del estudio a realizar y poder concretarlo en forma ágil y eficiente.

"En nuestros laboratorios llevamos 60 años cuidando a más de cuatro generaciones. Somos uno de los pocos laboratorios de la zona con planta científica propia, reconocida por la Asociación de Clínica Química de los Estados Unidos", concluyó.

Ante cualquier pedidos de asistencia a domicilio comunicarse al 1122349077 o entrar en https://biorossi.com.ar/.