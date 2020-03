Oscar Páez acondicionó su casa para que sus hijos estén bien y necesita la colaboración de la gente hasta que llegue la beca prometida por la Justicia.

Hay vecinos que están dispuestos a realizar buen30 acciones sin importar las consecuencias o el qué dirán. Oscar Páez es uno de ellos y tiene un corazón enorme: hace cinco años adoptó a un adolescente para formar una familia. Gracias a eso, decidió acoger a un nuevo chico, pero al enterarse de que tenía dos hermanos más, consiguió la tutela de los tres, junto a un pedido realizado al juzgado de una ayuda económica, que aún no llegó. Es por eso que Oscar escribió una carta para pedir ayuda a quien quiera colaborar con la familia, hasta que se resuelvan los trámites.

LOS INICIOS. Hace cinco años comenzó un proyecto de vida al adoptar a su primer hijo Juan, que por entonces tenía 15 años, formando así una familia monoparental.

Fascinado con esta experiencia, decidió adoptar nuevamente a otro chico por intermedio de una convocatoria pública en el Juzgado N°2 de Banfield, y en la entrevista se enteró que este adolescente tenía dos hermanos, de 14 y 12 respectivamente, que iban a ser separados porque no había familia que se haga cargo de ellos.

Como en su casa había lugar, le propuso al juzgado adoptar a los tres chicos, pero aclaró que no contaba con los medios económicos para mantenerlos: si recibía alguna ayuda por parte del Estado, podía hacerse cargo. Ante el pedido, Oscar recibió el visto bueno, empezaron con las visitas para fomentar el vínculo y el 16 de diciembre los tres chicos ya se encontraban en su hogar, sumándose a su vida y a la de Juan.

“Yo no me arrepiento de nada, soy muy feliz con ellos. Hemos logrado un vínculo maravilloso, que me digan papá me llena el alma.”

Pero la ayuda no se tramitó. “Nos decían que como había un cambio de Gobierno reciente, no se pudo hacer el trámite, mismo resultado para enero debido a la feria judicial. Lo cierto es que el Gobierno no designó a los nuevos firmantes para poder recibir la colaboración”, explicó el hombre de 54 años, sobre los vaivenes.

“Lo que pido es una colaboración hasta que se pueda tramitar lo que nos prometieron y estabilizar mi situación económica. También me dijeron que nos iban a dar una beca mensual para los dos chicos más grandes, con un monto de $2.400 por mes a cada uno, pero recién llegaría en mayo o junio”.

LA ACCIÓN DE LOS VECINOS. El Hogar También Son Nuestros, donde se encontraban los chicos, los provee con alimentos. A eso se suma la colaboración de familiares, amigos y vecinos. Además, agradeció la buena acción de una familia, que en los últimos días les donó una suma de dinero para afrontar los gastos de alimentación del mes de marzo.

Lo cierto es que hace tres meses que los adolescentes viven bajo la tutela de Páez, quien se sinceró y recalcó que su sueldo no es suficiente para poder solventar los gastos de todos.

“Hemos tramitado la obra social para ellos, se han realizado controles médicos en general, ya los anoté en la escuela N°109 de La Tablada y están listos para arrancar las clases. Pero se me generó una deuda por reformar la casa para su bienestar y necesito una ayuda urgente”, detalló este vecino con gran corazón.

UNA RÁPIDA RESOLUCIÓN. “Mi intención es que esto, junto a una carta que escribí, llegue a quien corresponda para que se agilicen los trámites en el Organismo de la Niñez de Lomas de Zamora y recibir la ayuda para su bienestar y que salgan adelante en un futuro”, contó Páez. La buena noticia es que ya se han puesto en contacto con el hombre desde la Presidencia de la Nación.

“Yo no me arrepiento de nada, soy muy feliz con ellos. Hemos logrado un vínculo maravilloso, que me digan papá todos los días me llena el alma”, finalizó Oscar, emocionado y a la espera de que la situación se resuelva lo antes posible.