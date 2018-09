El triunviro insistió en sus pedidos para que la Casa Rosada modifique su hoja de ruta.

A solo tres semanas de una nueva huelga general, el triunviro de la CGT Carlos Acuña cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y calificó a sus integrantes como “chicos caprichosos” por no modificar el rumbo y ratificarlo en medio de la crisis.

“Son herederos y no hicieron sacrificio, y la verdad no la conocen. Están en un rumbo equivocado y lo ratifican. Si ellos no tienen problemas, si les va mal al resto, no les interesa”, evaluó el gremialista en diálogo con Radio Cooperativa.

En ese sentido sentenció que “el que tiene que cambiar es el Gobierno” y señaló que las políticas implementadas por Cambiemos desde que llegó a la Casa Rosada en 2015 fueron las que llevaron a la Argentina “al estado en que se encuentra” en la actualidad.

“Los trabajadores perdimos en 2016 más del 10% del poder adquisitivo, al año siguiente, se perdió otro 6 o 7%. Y este año tenemos a la vista un 42% de inflación con un 15, 20 o 25% de aumento salariales”, enfatizó.

El titular del gremio de empleados de estaciones de servicio admitió que el paro en este contexto “no resuelve nada” y que es “una medida constitucional para decirle al Gobierno basta, cambien el rumbo, miren cómo estamos, porque toda la gente está mal”.