El delantero de Lanús habló sobre cómo atraviesa la cuarentena y reconoció que “cuesta sobrellevarlo”. “Intento imaginar un escenario lo más optimista posible. Sé que será difícil volver a la normalidad”, afirmó.

Sin un panorama claro por delante, Lautaro Acosta se mostró preocupado por el retorno a la actividad por parte de los futbolistas y dejó en claro que “las consecuencias de este parate se van anotar”.

El delantero de Lanús habló en una conferencia de prensa virtual de un panorama delicado desde lo deportivo y lo mental. “Nunca hemos tenido una pausa tan larga. Yo intento imaginar un escenario lo más optimista posible pero sé que será difícil volver a la normalidad”, indicó. Y remarcó: “En lo personal, me gustaría que se pueda volver a los entrenamientos y se que Lanús ha armado un protocolo para hacerlo pero no es nuestra decisión y estamos siempre atentos a lo que digan los expertos de la salud que son los profesionales. Todos tenemos seres queridos que están en el grupo de riesgo y no queremos tener problemas. Realmente no me imaginaba esto”.

En ese contexto, contó que el plantel realiza una rutina de lunes a sábado pero que en lo personal debe buscar alternativas para ocupar el tiempo. “Se me está haciendo complicada esta cuarentena. Tengo un nene chiquito y lo cuido de todo esto. Encuentro cosas que hacer en mi casa, veo series, partidos viejos e históricos. Cuesta llevarlo, pero es lo que hay, debemos cuidarnos”, señaló.

El referente Granate también habló sobre Luis Zubeldía y sus sueños de campeón. “Yo anhelo tener un campeonato con este cuerpo técnico de Luis, que se lo merece. Sé del deseo que tiene de salir campeón y es algo que tenemos todos. Los torneos que Lanús ha conseguido fueron con base de jugadores de inferiores y hoy se trabaja mucho para que los chicos se afirmen así que estamos bien encaminados”, marcó.

Por último, Acosta valoró las iniciativas solidarias que está llevando adelante el club a través de la Fundación Lanús en los barrios y abriendo las puertas para recibir a contagiados de Covid-19, de ser necesario. “El trabajo social del club es impresionante, con mucha solidaridad. Pero esto no es de ahora, viene de hace mucho tiempo. Lo que hace la gente de Lanús es espectacular. Estoy muy orgulloso del club”, culminó.