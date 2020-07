El cuarteto sueco tenía previsto lanzar esta flamantes composiciones este año, pero por la pandemia de Coronavirus se pospuso todo para el 2021.

La banda sueca ABBA lanzará cinco nuevas canciones como parte de su tan esperada y postergada reunión, que por motivos de la pandemia de Coronavirus, se pospuso hasta el año próximo.

Se trata de cinco canciones registradas por el histórico conjunto de pop sueco en su regreso a los estudios de grabación en 2018.

En principio, se dijo que el cuarteto grabó dos nuevas canciones llamadas “I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down”, las que darían a conocer este año, pero no pudo ser.

Aunque los integrantes del grupo siempre se mostraron reacios a una posible reunión, en 2016 se juntaron en escena por primera vez tras 35 años durante una fiesta privada en honor de los 50 años de la dupla de compositores del grupo, Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson

Abba nació en 1972, integrado por Benny Andersson, Anni-Frid “Frida” Lyngstad, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog .

Dos años después se catapultó internacionalmente al ganar en el Festival de Eurovisión con “Waterloo”, tema del que vendieron más de 400 millones de discos en todo el mundo.

El grupo sigue siendo un fenómeno de gran impacto comercial, revalorizado tanto en el exitoso musical ¡Mamma Mia!”, como en su posterior adaptación al cine.

