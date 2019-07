Ximena Capristo ganó popularidad en “Gran Hermano” y luego saltó a las tablas del Teatro Maipo, donde se consagró como vedette. En un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, le preguntaron: “¿Cuánto medís y cuánto pesás?”.

“Mido 1,70 mts. No me peso más, no soy esclava de una balanza”, disparó, rompiendo con ciertos estereotipos. Buena la actitud.