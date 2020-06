“Pampita On Line”, el ciclo de Carolina Ardohain, regresa este lunes a la pantalla de Net TV, luego de estar varios meses fuera del aire.

Ángel de Brito ya aclaró que no irá al programa y rechazará cualquier invitación de la conductora, incluso explicó su negativa. “Porque no tengo ganas ni de ver a Pampita, ni que me entrevisten ella y sus amigas. Mirá si voy a perder una hora de mi vida o más en eso”, disparó.

¿Habrá respuesta?