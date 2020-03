El Xeneize pagó caro su falta de contundencia e igualó 1-1 con Caracas, de visitante, en un partido en el que fue claramente superior y mereció la victoria.

Con mayoría de suplentes y la mira puesta en la definición de la Superliga, Boca no tuvo el debut deseado en la Copa Libertadores y se terminó masticando bronca al igualar 1-1 con Caracas, en Venezuela, en un encuentro en el que mereció mucho más.

En el primer tiempo, y después de unos minutos de conocimiento, Boca entendió cómo jugar el encuentro, por dónde podía lastimar y rápidamente impuso condiciones, gracias a una fuerte presión en la zona media y a un rival replegado, sin muchas referencias para el ataque. Y el gol, por ende, llegó por decantación.

Cuando Villa empezó a encontrar espacios para imponer su desequilibrio y velocidad, las oportunidades de Boca crecieron. Y así fue como destrabó el partido: tras un centro preciso del colombiano, Wanchope Ábila se metió en diagonal, ganó la posición a su marcador y definió bárbaro a los 25 minutos para el 1-0.

Justamente esa sociedad Villa-Ábila fue la que más réditos le dio al equipo durante el primer tiempo, ya que de otra combinación entre ambos nació el segundo gol, aunque fue mal anulado por el árbitro Esteban Ostojich.

A pesar de esas dos jugadas, le faltó precisión y determinación en los últimos metros para cerrar rápido la historia. Es que si bien el domino era total y su triunfo no corría peligro, no dio el golpe de gracia. Y eso lo pagó caro.

En el amanecer del complemento, y luego de que de que Capaldo se perdiera el 2-0 que podía haber sentenciado la historia, el local se encontró con un tiro libre en el borde del área grande por una falta de Marcone y Hernández no perdonó: con una exquisita definición al ángulo, anotó el 1-1 y le dio un duro golpe al equipo de Russo.

Boca continuó con su predominio, siguió teniendo el control de la pelota e imponiéndose en la zona medio, pero le faltó precisión en el último toque y no pudo volver acomodar la historia a su favor. Por eso, y sabiendo que mereció, se fue masticando bronca de Caracas.

SÍNTESIS

CARACAS (1): Cristian Flores, Eduardo Fereira, Rosmel Villanueva, Carlos Riveros, Bernardo Añor; Leonardo Flores, Anderson Contreras, Jorge Echeverría; Robert Hernández; Richard Celis y Alexis Blanco. DT: Noel Sanvicente.

BOCA (1): Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas; Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Emanuel Reynoso; Sebastián Villa, Ramón Ábila y Agustín Obando. DT: Miguel Russo.

Gol PT: 24m Ábila (B). Gol ST: 10m Hernández (C). Cambios ST: 12m Andreutti por Echeverría (C), 20m Fernández por Villa, 21m Alonso por Zambrano (B), 26m Buffarini por Jara (B), 34m Bonsu Osei por Contreras (C), 40m Ramírez por Celis (C). Amarillas: Celis, Bonsu Osei (C); Marcone, Buffarini (B). Árbitro: E. Ostojich. Estadio: Olímpico de Caracas.