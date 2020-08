El periodista le contó a La Unión cuál es su estado de salud, luego de que diera positivo de covid su compañera de TN Roxy Vázquez.

El periodista Sergio Lapegüe se refirió a su estado de salud luego de que se le realizara un hisopado por el protocolo establecido por la OMS tras haber dado positivo su compañera de TN Roxy Vázquez. “Estoy aislado en mi casa sin síntomas”, le contó a La Unión.

Si bien el primer test dio negativo, tendrá que permanecer en aislamiento hasta completar los siguientes estudios que indican los protocolos. “Estoy viendo si se presenta algún síntoma, como fiebre, dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato. Por ahora no. Si llegara a pasar, tengo que llamar al médico. De todos modos, estoy con controles cada dos días, teniendo en cuenta que soy persona de riesgo”, agregó.

Asimismo, comentó que en el estudio que le realizaron le encontraron los alvéolos pulmonares inflamados, pero explicó que “es producto del asma”. Entre tanto, aclaró: “Por ahora estoy bien. Tengo que aislarme 14 días en mi casa, para saber si estoy incubando o no el virus. Por ahora estoy bien. Pero recién van cuatro días desde el primer hisopado. Me tengo que hacer otro la semana entrante. Ahí van a saber si tengo o no el virus. Después, el otro sábado me harán uno más; si no tengo nada, empiezo a trabajar el lunes 31”.

Desde el principio de la cuarentena, Lapegüe estuvo trabajando desde su casa, como él explicó, por tratarse de una persona de riesgo, producto del asma. “Estoy haciendo el programa Atardecer de un día agitado, por La 100, de 17 a 20. El noticiero de Canal 13, de 13 a 14.30 y mañana volveré con el noticiero de TN. Me había pedido unos días. Todo lo hago en mi casa, como desde el comienzo”, concluyó.