La actriz y cantante fue muy crítica y lo diferenció con el Bailando por un Sueño. "En el baile la podés pilotear", explicó.

Cecilia Milone aportó su mirada sobre lo que ocurre cada noche en el “Cantando 2020” y fue lapidaria.

"Vi poco, me pasa con el ´Cantando´, no como cantante sino como gente, que me gusta escuchar buena música...", dijo la talentosa artista.

Cecilia habló “Esto no es Hollywood”, el ciclo que conduce Fernanda Iglesias para la AM del Plata, donde siguió atendiendo al ciclo.

"En el ´ Bailando ´, la piloteas. Si vos no bailas bien pero tenés cierta gracia, te sabes parar, sos buen mozo, sos atractiva, sos atractivo. En el canto si desafinas es muy difícil de escuchar”, apuntó.

Finalmente, dijo que no mira en el programa porque “la estresa escuchar como desafinan”.