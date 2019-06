La conductora televisiva denunció que durante un vuelo de Madrid a Buenos Aires, le abrieron su equipaje y le sustrajeron algunas pertenencias.

La actriz y conductora televisiva Andrea Frigerio denunció que le abrieron una valija y robaron pertenencias en el Aeropuerto de Ezeiza cuando volvía de un viaje a España.

Según denunció la artista, al llegar a su casa, luego de unas vacaciones con su esposo, Lucas Bocchino, comprobó que habían abierto su valija y que le faltaban varios objetos.

“Abrevalijas, Iberia, Ezeiza chorros”, escribió en su cuenta de Instagram, que tiene 143 mil seguidores, junto a una foto de la valija violentada y toda revuelta.

Más tarde, en una nueva publicación se grabó arriba del auto mientras intentaba comunicarse para realizar la denuncia a la línea aérea en la que viajó.

“En estos momentos todos nuestros agentes están ocupados. Por favor manténgase a la espera!!! Jajaja y así media hora. El servicio de Iberia, en combinación con el factor argentino (chorros) es un combo increíble. #dalequeva!”, afirmó indignada.

El hecho se produjo cuando la actriz de la novela televisiva "Argentina, tierra de Amor y Venganza" arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini junto a su esposo, Lucas Bocchino, en un vuelo de la compañía española Iberia.

”Llegamos muy temprano y cuando estábamos esperando las valijas en la cinta salieron casi todas las nuestras primero. Yo noté que faltaba una, la que tenía mis cosas, pero como todavía salían más, no me preocupé”, indicó Frigerio en declaraciones al sitio Teleshow.

Además, contó que su equipaje apareció más tarde entre otras valijas, con el candado abierto, pero como no estaba dañada, optó por llevarla a la casa sin revisarla.

“Cuando llegué a casa y la abrí, encontré todo revuelto adentro y me faltaban cosas”, detalló.

La actriza aseguró que el robo que sufrió no fue a dedo y que nadie se hizo responsable hasta el momento, ni Iberia, ni el aeropuerto.

"Nadie se hace responsable porque llamás a máquinas de Iberia que te derivan a un lado y a otro. Yo no tengo tiempo y me parece que no debiera ser así. Y en el aeropuerto nadie me supo decir", se lamentó.

"Anoche recibí un mensaje de prensa de policía aeroportuaria que se iban a comunicar conmigo para ver si hacíamos el registro de las cámaras. Pero esto me pasa a mí porque lo publiqué en las redes, porque tengo muchos seguidores y la prensa está atenta a lo que me pasa. ¿Pero el resto de la gente?", dijo Frigerio indignada.