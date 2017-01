Zeballos, un “refuerzo” que se pone a punto para volver

El Milrayitas cumplió un nuevo entrenamiento en Balcarce, y el Negro trabaja a destajo para el operativo retorno después de la grave lesión.

La mano viene complicada en el tema refuerzos para Los Andes. Falta el central que pidió Aníbal Biggeri, pero en el mediocampo recupera a un jugador clave que se perdió la primera parte del campeonato por una grave lesión.

Luis Zeballos está trabajan-do duro para volver a estar en la consideración del DT luego de la rotura del tendón de Aquiles. Si bien su lugar fue muy bien cubierto por el juvenil Gustavo Turraca, el Negro puede ser variante para otros sectores del mediocampo.

“Al principio me costó mucho porque nunca había vivido algo así, pero gracias a Dios lo pude superar, y hoy solo quiero estar en un cancha. Sé que lo mejor está por venir”, expresó el volante al medio oficial.

Los Andes sumó a Mariano Puch, pero en este caso es un volante externo. Zeballos competirá con Turraca y Marcos Brítez Ojeda por un lugar.

Sobre el juvenil Turraca, del cual el club ya vendió un porcentaje a un grupo empresario, Zeballos destacó: “Él era el que no me hacía aflojar a mí porque yo sabía que en cualquier momento estaba para jugar. Y la verdad es que me pone muy contento por un montón de cosas. Porque nadie le regaló nada, porque salió de las inferiores y porque es una gran persona. Se merece este presente”.