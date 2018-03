“Yo quiero jugar de cinco”

Javier Mascherano se expidió respecto a su posición en la cancha de cara al Mundial de Rusia. Y contrario al lugar que venía teniendo últimamente en la defensa, pidió jugar de cinco, es decir, como volante central.

“Yo quiero jugar de 5 porque es la posición dónde más cómodo me siento. Es prematuro hablar de una lista final ahora. Si tengo la chance de ir al Mundial será mi última vez en la Selección y si no seré un hincha más apoyando a los que estén adentro de la cancha”, dijo desde China el ex Barcelona.

Mascherano, recientemente incorporado a la liga china de fútbol, en el que comparte equipo con Ezequiel Lavezzi en el Hebei Fortune, habló sobre su decisión de dejar el fútbol europeo de élite para ganar minutos a 99 días del mundial de Rusia 2018.

“Es un campeonato dinámico, los partidos se rompen muy fácil porque no tienen una gran experiencia desde lo táctico. Es todo bastante diferente, pero creí que iba a ser más complicado. Sentí la necesidad de irme y hoy no me arrepiento”, agregó.

Además, el ex River defendió al delantero Gonzalo Higuaín, quien volverá en los amistosos ante Italia y España, porque fue “injustamente maltratado y nadie merece serlo”.

Por último, Mascherano habló sobre el capitán del seleccionado y ex compañero suyo en Barcelona, Lionel Messi. “Es el jugador que mas cerca de le excelencia ha estado en este deporte. ‘Leo’ es lo más cercano a la excelencia”, concluyó.