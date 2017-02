Ya pueden viajar en subte las mascotas

Desde hoy, perros y gatos pueden llevarse en transportadoras ventiladas y bien cerradas.

Teniendo en cuenta que las mascotas forman parte de la familia, el Gobierno de la Ciudad anunció que desde hoy gatos y perros podrán viajar en los subtes transportados en forma adecuada. El permiso funcionará para los sábados -desde las 13-, domingos y feriados y no tiene ningún costo adicional.

La iniciativa contempla llevar una mascota (sólo se podrán trasladar perros y gatos domésticos pequeños) por pasajero mayor de edad y deberá estar alojada en transportadoras (no bolsos, carteras ni mochilas) debidamente cerradas, con la ventilación adecuada y no se podrán usar carritos con el fin de no entorpecer el tránsito del resto de los pasajeros.

De esta manera, se da forma a la idea impulsada a fines del año pasado, cuando el Gobierno porteño lanzó una encuesta a través de las redes sociales para conocer la opinión de los vecinos. “El 72 % de los más de 150.000 que participaron estuvieron de acuerdo y, posteriormente, la Ley 5.687 discrimidio vía libre a su desarrollo”, aseguraron.

El pasajero que lleva un perro o un gato encontrará en el piso una “zona de espera”, esto es una marca especial en el andén, que coincidirá con el último coche de cada formación, el único vagón en el que podrán viajar con las mascotas.

“En el momento de ingresar al subte, el contenedor deberá estar en perfectas condiciones de higiene y que ninguna parte de la mascota sobresalga del mismo”, aconsejan. Si esto no sucede, el personal del Subte impedirá el ingreso.