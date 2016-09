Walter García y Guruceaga vuelven a estar concentrados

El central participó del ensayo de fútbol y el lateral ya cumplió con la fecha de sanción.

Por lesión se quedó afuera de la lista Nico Ramírez. Marcelo Barrera aguardará hasta último momento para confirmar el equipo que visitará mañana a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Luego del empate del viernes ante Brown de Adrogué, el plantel entrenó el domingo en el estadio Gallardón y ayer lo hizo en Ezeiza.

Buscando ritmo futbolístico y las variantes necesarias para conformar la alineación, el entrenador diagramó un amistoso frente a Victoriano Arenas que finalizó 1-0 en favor del Milrayitas con gol de Julián Vivas, el mismo que el viernes hizo su bautismo en las redes.

El defensor Walter García, recuperado de un desgarro, fue de la partida y se estima que será uno de los centrales en el estadio Raúl Conti. Además, está en condiciones de reaparecer el lateral derecho Gastón Guruceaga, luego de cumplir la fecha de suspensión.

En tanto, el volante Nicolás Ramírez con un golpe en un dedo de un pie, trabajó de manera diferenciada con el kinesiólogo Mauricio Di Benedetto y no estará a disposición del técnico para mañana. Junto al ex Unión de Mar del Plata se movió el lateral izquierdo Francisco Martínez, que se recupera de una lesión que se le produjo en desgarro anterior. Estaría para el fin de semana próximo frente a All Boys en Lomas, o en su defecto para visitar a Ferro.

Los 19 concentrados son: Maximiliano Gagliardo, Federico Díaz (arqueros); Rodrigo Ayala, Maximiliano Barreiro, Rodrigo Cabrera, Maximiliano García, Walter García, Gastón Guruceaga y Gabriel Tomasini (defensores); Marcos Brítez Ojeda, Joaquín Ibáñez, Ramiro López, Junior Mendieta, Saúl Nelle y Gustavo Turraca (volantes); Matías Linas, Cristian Bordacahar, Julián Vivas y Andrés Vombergar (delanteros).

Hoy, a las 8.30, el plantel Milrayitas viajará a Puerto Madryn, donde mañana buscará volver al triunfo tras dos derrotas y un empate.