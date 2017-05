Vombergar pide un poco más de tenencia de pelota

El delantero marcó los aspectos a mejorar para reencontrarse con el triunfo, luego de los últimos tres empates. “Debemos ser más profundos”, remarcó.

El delantero Andrés Vombergar analizó el presente de Los Andes en el actual torneo de la Primera B Nacional y remarcó que el equipo necesita tener “más tenencia de pelota” para reencontrarse con el triunfo, luego de sumar empates en los últimos tres partidos.

Por esta seguidilla, justamente, el Milrayitas no pudo dar el salto para prenderse en los primeros puestos y se alejó de la conversación. Además, de los últimos siete partidos, el equipo sumó cinco igualdades y apenas dos victorias.

“Debemos ser más profundos y tener más tranquilidad a la hora de definir. Nos está faltando el toque final en los últimos metros”, remarcó el goleador del Milrayitas, que suma 11 goles en el torneo y acumula tres partidos sin convertir. “El problema no pasa por la generación de juego, lo que nos falta es terminar bien las jugadas y ser más verticales”, agregó el delantero, sobre este tema.

Con 11 puntos sobre 21 en juego, Los Andes pudo aprovechar los tropiezos de varios rivales que están prendidos en los primeros puestos y hoy se encuentra a ocho unidades de Guillermo Brown (tiene un partido menos) y Nueva Chicago, segundo y tercero respectivamente.

“Si bien una victoria ante Central Córdoba nos hubiese dejado a seis puntos del segundo ascenso, todavía faltan varios partidos y estamos con la ilusión intacta. Aún debemos enfrentar a varios de los que están arriba y continuamos con chanches”, remarcó el exdelantero de Fenix.

Más allá de continuar convencido de sus posibilidades y de lamentar el punto ante los santiagueños pensando en la pelea de arriba, Vombergar sabe que Los Andes debe sumar puntos para alejarse de la zona roja del descenso.

“Nosotros siempre miramos las dos tablas y ese empate nos sirvió para que no acorten distancia, pero perdimos dos puntos para acomodarnos arriba, que es lo que realmente nos interesa. Por un lado nos sirvió y por el otro, no. Estos partidos no se nos pueden escapar más”, remarcó el artillero del Milrayitas.

Por último, de cara al partido de mañana ante Boca Unidos, Vombergar remarcó: “Será un partido difícil, complicado, como lo son todos en el Interior. Nosotros iremos en busca de los tres puntos para seguir ilusionados”, cerró el delantero.