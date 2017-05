Vidal: “Recuperamos la identidad como equipo”

La racha de buenos resultados redujo las presiones en Escalada y el delantero Albirrojo, de buen andar, resaltó la propuesta futbolística.

En las últimas siete presentaciones, Talleres siempre se llevó puntos y encima le ganó a Excursionistas, rival directo en la lucha por la permanencia. Más allá de la estadística, el andar del equipo es otro y Ezequiel Vidal, autor de cuatro goles en las últimas cuatro fechas, lo resaltó.

“Lo fundamental de este equipo es que recuperó la identidad que lo caracterizaba. Era una idea que teníamos desde hace mucho tiempo, de la época de Aldirico cuando se ascendió desde la C. Es un estilo de juego muy propio que nos destacó dentro de la categorías y que, por momentos, estando en rachas malas, inconscientemente dejas de lado porque necesitar ganar como sea”, comentó el goleador. En este sentido, habló sobre la labor del DT.

“Vicentín identificó para que estamos y como resolver los inconvenientes que tenemos, reafirmando un estilo de juego que te lo brinda la calidad de jugadores que tenemos”, dijo. Respecto a los rivales en la zona baja, el delantero de 29 años reconoció que “se mira lo que pasa con ellos. Tenemos que mirar a todos pero sobretodo a lo que están peleando con nosotros”.

Y agregó: “Pensando que estando bien no dependemos de nadie y se demostró una superioridad con los rivales de abajo. Si mantenemos el nivel en lo físico, táctico y anímico vamos a ser un equipo muy difícil de vencer”.

Por último, en relación a su labor personal en este tramo del certamen soltó: “Es una satisfacción enorme poder marcar pero más aún es poder ganar y poder conseguir resultados porque por más que yo haga goles, si el equipo no gana y no tiene un funcionamiento bueno, no nos sirve”.

El Albirrojo se medirá este martes a las 15.30 con Barracas Central en condición de visitante.