Vicente Fox enojado con Trump: “México no pagará el jodido muro”

“¿Por qué debería México pagar un muro? ¿Cuál es la razón?. Nosotros no necesitamos un muro”, manifestó en inglés el ex presidente mexicano.

El ex presidente de México Vicente Fox reaccionó hoy con visible enojo en una entrevista en vivo con la cadena CNN a la presión que Donald Trump trató de ejercer sobre el actual mandatario Enrique Peña Nieto para que no dijera más publicamente que su país no pagaría por el muro fronterizo que quiere construir el republicano.

No es la primera vez que Fox utiliza la palabra “jodido” (fucking) en intervenciones en medios estadounidenses causando sorpresa en quien lo escucha, como hoy ocurrió con la periodista Alisyn Camerota en directo.

En el video colgado después en Internet por la cadena, la palabra “fucking” fue sustituida ya por un pitido, reportó la agencia de noticias DPA.