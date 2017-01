Vender ropa usada, una opción que crece entre las mujeres

En general, las prendas son de marca y se encuentran en perfecto estado. Desde Galpón al Sur, cuentan su experiencia en Lomas.

Con el objetivo de buscar una alternativa laboral que permita colaborar con los ingresos del hogar nació el emprendimiento Galpón al Sur, un espacio on line de venta de ropa usada de marcas reconocidas en perfecto estado y también de indumentaria nueva. También existe la opción de realizar el emprendimiento a través de la modalidad de showroom en caso de tener un espacio para que las clientas puedan adquirir allí las prendas.

“Esto comenzó como una alternativa para esas mujeres que tienen en su casa ropa que ya no usan y que están en perfecto estado”, dijo la creadora del emprendimiento, Glenda Hedemann. En poco tiempo, la iniciativa se fue extendiendo y hoy existen diferentes alternativas de las que se puede ser parte. “Tenemos una sección de Galpón kids dedicada a la ropa para niños, una de hogar y otra de la metodología exprés que esta dedicada a las más jóvenes que necesiten adquirir alguna prenda a último momento. Allí se venden shorts,

minis, vestiditos, pantalones y musculosas de marca”, explicó Glenda.

Las personas que quieran sumarse pueden dejar sus prendas en consignación en el caso de no contar con un espacio para vender. “Hay alternativas para todas las que tengan ganas de comenzar a ganar un peso extra. Lo bueno es que ya nos están llamando desde diferentes provincias para adquirir una franquicia”, detalló la vecina de Lomas que comenzó con su showroom en Banfield. Para saber más sobre la posibilidad de sumarse entrar en las redes sociales: en Instagram, galpon al sur, www.facebook.com/galponalsur, twitter en @galponalsur o escribir un mail a galponalsur@ gmail.com. ■