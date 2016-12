Vázquez: “Somos los responsables de mantener la ilusión de la gente”

El delantero Gasolero fue autocrítico sobre su labor y la del equipo. “Estoy disconforme”, marcó, y resaltó las bondades del grupo: “Tenemos jugadores capacitados para quedarnos en Primera”.

Anteúltimo en los promedios y con siete goles en cuatro meses de competencia. Así terminó Temperley el año, claro está, con todas las alarmas de emergencia activadas. Luciano Vázquez, uno de los futbolistas que llegó a mediados de 2016 para pelear por la permanencia hizo una fuerte autocrítica sobre los resultados que obtuvo el Gasolero y se mostró confiado en revertir la imagen a fuerza de trabajo en la pretemporada que se viene. “Somos los responsables de mantener la ilusión de la gente”, remarcó el delantero. “Tenemos que ser conscientes de que la salida es hacer un minicampeonato inteligente, aferrarse a cada punto, hacer los goles y cerrar los partidos. Debemos redoblar esfuerzos y jugar como se juega un descenso.

Hay que manejar las presiones porque vamos a convivir con la ansiedad de quedarse en Primera y el margen de error cada vez se achica más”, agregó. Sus palabras anticipan una serie de cambios profundos,

necesarios para mantener a flote el barco Gasolero. Y también reafirman un hecho: el primer semestre de Temperley fue malo. “Hemos tenido una campaña muy irregular en cuanto a los resultados y al nivel individual. Nos planteamos un torneo y no lo pudimos plasmar. Después se dio la salida de Carlos (Mayor) y la llegada de Gustavo (Álvarez) que son procesos diferentes donde hay que adaptarse rápidamente. A veces los resultados no se han dado y en otros casos no pudimos mantenerlos”, explicó el Tibu. Y fue autocrítico con su labor. “Estoy disconforme con mi desempeño. Escucho al hincha y lo entiendo. Fallamos en el arco pero también generando situaciones de gol”. El plantel iniciará la pretemporada el 4 de enero en el Beranger y unos días después viajará a Tandil para llevar adelante la parte más intensa de la preparación. “Tenemos un plantel amplio con jugadores capacitados para quedarnos en Primera. En lo personal, quiero salir adelante y sé que tengo el potencial para hacerlo. Quiero cambiar la imagen que quedó y eso tiene que ser ahora: Temperley juega un campeonato donde el tiempo corre rápido”, cerró el punta. ■