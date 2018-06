Valeria Bertuccelli aseguró que Ricardo Darín la maltrató

La actriz hizo público una mala experiencia que vivió con el actor cuando protagonizaban la obra dirigida por Norma Aleandro, “Escenas de la vida conyugal”.

El relato se dio a conocer cuando Valeria Bertuccelli estuvo como invitada al programa Luis Novaresio: Entrevista. Allí, se mostró a favor de la legalización del aborto, opinó sobre el momento histórico que están protagonizando las mujeres y se atrevió a hablar del tema que había decidido esquivar mediáticamente.

“Me trató de una manera que no se trata a una compañera de trabajo”, indicó, y aunque no quiso entrar en detalles, contó que la convivencia durante los meses en Escenas de la vida conyugal no fue para nada armónica.

“La pasé muy mal. Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así, pero yo intenté resolverlo de la mejor manera: hablando con él. Sin embargo, lo que pasó después fue muy tremendo”, indicó.

“Yo sentía que artísticamente, la obra se estaba yendo a un lugar con el que no estaba de acuerdo. Profesionalmente, además, sentía que no era tratada como quería. Por eso, decidí irme”, comenzó explicando.

“Cumplí mi contrato y me fui. Pero cuando decidí irme -cosa que me costó y me dolió- lo primero que hice fue hablar con Ricardo, que era mi amigo. Fui a su casa a charlarlo con él y lo primero que me dijo es que no hable con nadie para que no digan pavadas. Seguimos unos meses en un clima muy difícil y, sobre los últimos días, me llamó Raquel Flotta, la jefa de presa, para ponernos de acuerdo con lo que íbamos a decir sobre mi alejamiento. Me pidió que dijéramos que a los dos nos había salido una película. Y yo, ingenuamente, le pedí que no dijera que me echaron”, siguió su relato.

Finalmente, reclamó a su excompañero un pedido de disculpas. “El me pedía disculpas cada vez que sucedía algo, pero después volvía a suceder. Entonces creo que una disculpa pública sería muy importante”.

Mirá el video: