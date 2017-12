“Va a haber sorpresas en este mundial”, señaló Tabárez

Oscar Tabárez, que dirigirá en Rusia 2018 al seleccionado de fútbol de Uruguay por cuarta vez en un Mundial, aseguró que la próxima cita mundialista no estará exenta de sorpresas.

El entrenador, ex campeón con Boca Juniors en 1992, consideró además que las eliminatorias sudamericanas son más complicadas que una Copa del Mundo, ya que un Mundial “no es tan pesado” como lograr la clasificación.

“Voy a ser el técnico de más edad del Mundial. El segundo va a ser (José) Pekerman, al cual admiro mucho y en el que me he mirado mucho, sobre todo en el trabajo de juveniles”, dijo Tabárez, quien estará sentado por cuarta vez en el banco de suplentes al comando de la “Celeste” en un Mundial.

Italia 90, donde llegó a octavos de final, fue la primera experiencia del “Maestro” como conductor del seleccionado.

Tuvieron que pasar veinte años para que volviera conducir a la “Celeste”, en Sudáfrica 2010, donde fue la sensación y ocupó el cuarto puesto, campaña que no pudo repetir en Brasil 2014 pese a haber pasado a octavos desde el “Grupo de la Muerte” que integraba con Costa Rica, Italia e Inglaterra.

Algunos problemas de salud en los últimos dos años y “una neuropatía en los miembros inferiores” lo pusieron al borde de dar un paso al costado, pero con “todo el apoyo del cuerpo técnico y tratamiento mediante”, el DT logró seguir adelante.

En base a su experiencia, Tabárez anticipó que “va a haber sorpresas en éste Mundial. Si pasó en todas las ediciones anteriores, por qué no va a pasar en éste”.

“Todavía guardo los efectos de la derrota de Brasil contra Alemania en la Copa pasada, o las últimas eliminaciones de Italia y Chile”, analizó Tabárez en declaraciones a TyC Sports.

“Lo que ha pasado con Argentina en la última eliminatoria no ha tenido consecuencias para el fútbol sudamericano, pero habla también de la revalorización que hay que hacer de esto. Cuando nosotros clasificamos a dos mundiales en Repechaje nos decían los abonados al quinto puesto. A Sudáfrica fuimos últimos y nos quedamos hasta el ante último día”, analizó Tabárez sobre la angustiante clasificación argentina a Rusia 2018.

“Un Mundial no es tan pesado como una Eliminatoria, tiene un caracter más de fiesta. Un equipo lleva sobre sus hombros los anhelos de todo un pueblo, porque no solo la gente del fútbol quiere ir al Mundial. Todo un país quiere ir”, agregó.

En la próxima Copa, Uruguay formará parte del Grupo A con el local Rusia, Egipto y Arabia Saudita, donde debutará el viernes 15 de junio, en el Ekaterinburgo Arena, ante “Los Faraones” egipcios, pero Tabárez no se ve favorito como “algunos periodistas que el día del sorteo ya hablaban de los cuartos de final”

“No es tan así. Estas cosas que se opinan son basadas en los antecedentes del pasado inmediato y en el ranking FIFA. Me cuido que las cosas que se dicen no le lleguen a mis futbolistas. El campeón va a ser uno solo, pero hay logros intermedios. En en el medio hay imponderables que te juegan en favor y en contra”, puntualizó.

Para darle más solidez a sus argumentos, el técnico recordó que “en la última Copa, Costa Rica era la cenicienta del grupo y nos ganó muy bien. Todos pensaban que lo difícil iba a ser ganarle a dos rivales europeos. Les ganamos a Italia e Inglaterra y perdimos con ellos”.

“Debutamos con Egipto, que tiene jugadores de valía. El actual goleador de la Premier inglesa es egipcio (Mohamed Salah, con 13 goles), un gran jugador, con una habilidad y capacidad de definición. Tiene un gran técnico como (Héctor) Cúper, que me merece mucho respeto. Decir que va a ser un tramite es muy exagerado”, concluyó.