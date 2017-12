“Unionistas” e independentistas se disputan la victoria en Cataluña, según sondeos

Los “unionistas” del partido liberal Ciudadanos y los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pelean cabeza a cabeza por el triunfo en las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, tras las que se anticipa un escenario sin mayorías claras, según distintos sondeos publicados hoy en España, a seis días de los comicios.

Todas las encuestas pronostican un panorama de difícil gobernabilidad, ya que ni el bloque independentista ni el “constitucionalista”, el de los partidos contrarios a la secesión, tiene garantizada la mayoría absoluta.

De acuerdo con la encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo, la candidata liberal Inés Arrimadas lograría un hito al convertir a su partido Ciudadanos en el más votado en Cataluña.

El sondeo le otorga a su partido unionista un 22,8% de los votos y entre 31 y 33 escaños en el Parlamento regional. No obstante, gracias a un sistema electoral que da más peso a las zonas rurales, el partido ERC, del ex vicepresidente Oriol Junqueras, obtendría un 22,5% de los votos y se quedaría con 34 escaños.

De esta forma, el bloque independentista conformado por ERC, Junts per Catalunya -la lista del ex presidente Carles Puigdemont, con 16,6% y 23 y 26 escaños,- y los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), con un 6,4% y 7 y 9 escaños, obtendrían entre 64 y 69 escaños y podría recuperar la mayoría absoluta.

Una vez más, dependerá de la CUP, que insiste en ruptura con España.

En cambio, el frente contrario a la secesión, formado por Ciudadanos, los socialista del PSC (15,4% y 19-20 escaños) y el Partido Popular de Cataluña (5,8% y 7 y 8 escaños), en las predicciones más favorables obtiene 61 diputados.

No obstante, si Catalunya en Comú Podem, la fuerza de izquierda liderada por Xavier Doménech, suma sus votos y escaños (entre 9 y 10) a los no secesionistas, entonces es posible alcanzar la mayoría absoluta y rebasar al bloque independentista.

Por su parte, el diario El País publicó un sondeo de Metroscopia que otorga la mayoría a Ciudadanos en votos y escaños, lo que le permite afirmar que “el bloque constitucionalista roza el triunfo”.

El panorama electoral catalán dibuja, por primera vez, un bloque de partidos constitucionalistas que supera en votos (44,9%) a las formaciones independentistas (43,8%), aunque éstos últimos suman más escaños, 63, frente a los 62 de los “unionistas”.

Los “comunes” de Doménech refuerzan su papel de árbitros con un 9,3% de votos y 11 escaños, aunque sólo podrían facilitar con su abstención un gobierno de izquierda del socialista Miquel Iceta o un “tripartito” con ERC.

Otra encuesta publicada por el diario ABC también da el triunfo a Ciudadanos con el 23,2% de los votos, aunque prácticamente empata en escaños (31-32) con ERC, que logra un 20,3% de apoyos (29-31 escaños).

El resto de encuestas publicadas por la radio Cadena Ser, el diario La Razón y el digital 20 minutos, otorgan el triunfo al partido de Junqueras, seguido de Ciudadanos, que se sitúa a muy pocos puntos y escaños.

En estos sondeos ninguna de las opciones de bloque suma una mayoría clara para gobernar, ni tampoco sería viable una opción progresista de izquierda, entre ERC, el PSC y los Comunes, ya que requiere del apoyo o abstención de la CUP, que está cerrada a cualquier opción que no sea la secesión.