Una sana costumbre: otra vez en los Juegos Buenos Aires

Los nadadores Iara y Juan Szewczuk clasificaron a la etapa decisiva del torneo provincial, donde Los Andes tiene asistencia perfecta desde 2014.

Empieza a transformarse en una sana costumbre. La natación de Los Andes, por cuarto año consecutivo, contará con representantes en una nueva edición de los Juegos Buenos Aires. Y los que serán los encargados de llevar la bandera del Milrayitas al evento provincial serán los hermanos Juan y Iara Szewczuk, quienes superaron la Fase Interregional en los 100 metros pecho y lograron su pasaje a Mar del Plata, donde se realizará la competencia el 30 de septiembre. Como sucedió en 2014 con Francisco D’Angelo, en 2015 con Yazmín Yafar, quien ganó la medalla dorada en los 100 metros pecho, y en 2016 con Matías Lema, ganador de la de oro en los 100 metros espalda, ahora le toca el turno a los Szewczuk, con el desafío de obtener resultados similares al de sus antecesores y soñar con la posibilidad de meterse en los Juegos Nacionales Evita, donde participarán los mejores del país en la categoría de no federados. En esta oportunidad, tanto Juan como Lara brillaron en los 100 metros pecho (como lo hizo hace dos años Yafar, hoy una de las federadas del club junto a Lema y Thiago Aguirre) y ahora tendrán que revalidar su buena performance en el evento provincial. Iara, de 16 años y la más grande de los hermanos, ganó por amplio margen a sus inmediatas perseguidoras en la Fase Interregional que se disputó en la pileta de la institución Burzaco Fútbol Club, donde competían representantes de Lomas, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Quilmes y Lanús. Por su parte, en la categoría sub 14, Juan también tuvo una actuación destacada, finalizó primero en su categoría y se metió en la etapa decisiva de la competencia. Ahora, los dos hermanos se presentarán el 30 de septiembre en el natatorio Emder de Mar del Plata, donde buscarán repetir lo que hicieron en años anteriores Lema y Yafar, quienes se consagraron campeones provinciales en las ediciones 2015 y 2016. Con la actuación de los hermanos Szewczuk, Los Andes presen

tará por primera vez dos representantes en los Juegos Buenos Aires y eso es un reflejo del buen momento que vive la natación del Milrayitas. A eso se le suma que Yafar, Lema y Aguirre, los tres nadadores federados de la entidad, sumaron hasta el momento buenos resultados en su primer año compitiendo contra los mejores del país. En la etapa Interregional, también representaron a Los Andes los nadadores Jeremías Aguirre, Sol López, Natacha Burgos y Agustina Vergara, quienes si bien no lograron la clasificación, tuvieron una gran performance en la competencia y bajaron considerablemente sus marcas. ■